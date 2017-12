Nick Carter s-a căsătorit!

Deşi spunea odinioară că nu se va căsători niciodată, Nick Carter, membru al trupei Backstreet Boys, a luat-o de soţie pe logodnica lui, Lauren Kitt, în Santa Barbara, statul California. Cântăreţul de 34 de ani părea de-a dreptul emoţionat, în timp ce partenera lui de viaţă era radioasă, de vreme ce l-a convins să facă acest pas! Marele absent de la ceremonie a fost fratele mai mic al lui Nick, Aaron Carter. Imediat au apărut speculaţiile legate de rivalitatea celor doi, dar apropiaţii lui Aaron Carter susţin că acesta a făcut tot posibilul să ajungă, doar că avioanele nu au fost de partea lui. Obligaţiile contractuale l-au reţinut până în ultimul moment pe Coasta de Est a SUA, în Washington. A încercat să fie prezent la momentul cel mare, dar aparatul de zbor a avut probleme mecanice. Aşa că a ratat căsătoria fratelui său. Ca să spunem adevărul, pentru Nick Carter a contat doar că mireasa a fost de faţă la ceremonie... Nick Carter şi Lauren Kitt, antrenoare de fitness şi actriţă aspirantă, s-au logodit în februarie 2013, când cântăreţul i-a oferit iubitei lui un inel cu diamant. În trecut, cântăreţul a avut o relaţie şi cu starleta Paris Hilton.

Înfiinţat în anul 1993, în statul Florida, grupul Backstreet Boys a vândut peste 130 de milioane de albume pe plan mondial şi a lansat multe piese cu succes la public, precum ”I Want It That Way” şi ”Shape of My Heart”. Grupul este alcătuit din Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J. McLean şi Howie Dorough. După mai multe pauze în carieră, în anii 2000, şi plecarea lui Kevin Richardson, cei cinci membri ai grupului s-au reunit în 2012 şi au pornit într-un turneu mondial. Trupa Backstreet Boys a lansat un nou album de studio în 2013.