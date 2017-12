Nick Cave le cere scuze lui Kylie Minogue şi Avril Lavigne

Artistul australian le-a cerut scuze, în mod public, cîntăreţelor Kylie Minogue şi Avril Lavigne, pentru că le-a menţionat numele în cel mai recent roman al său, intitulat ”The Death Of Bunny Munro”. În acest roman scris de solistul trupei Bad Seeds, personajul principal, Bunny Munro, este obsedat de cele două cîntăreţe. Nick Cave, care a colaborat în trecut cu Kylie Minogue, a declarat pentru postul BBC 6 Music că speră ca artista australiană să nu se simtă ofensată. ”Aş vrea să îmi cer scuze, în mod public, faţă de amîndouă, dar în special faţă de Avril Lavigne, pentru că textul scris despre ea este mult mai întunecat şi mai invaziv”, a explicat Nick Cave. ”O cunosc pe Kylie şi sper că ea va interpreta textul în spiritul în care a fost scris. În epoca în care are loc acţiunea romanului, în urmă cu şapte-opt ani, Kylie Minogue şi lenjeria ei intimă sexy reprezentau singurele subiecte despre care scriau tabloidele din această ţară”, a adăugat artistul australian.

În prezent, Nick Cave se află într-un turneu literar european de promovare a noului său roman. Lansarea romanului ”The Death of Bunny Munro”, tipărit în România de editura Polirom, sub titlul ”Moartea lui Bunny Munro”, care a avut loc la începutul lui septembrie, simultan, în 31 de ţări, a coincis cu reeditarea primului volum scris de Nick Cave, intitulat ”And the Ass Saw the Angel”, care a fost lansat în 1989. ”Moartea lui Bunny Munro” reprezintă întoarcerea lui Nick Cave la literatură, după 20 de ani. Romanul prezintă povestea unui agent comercial care vinde produse cosmetice soţiilor casnice din oraşele de pe coasta sudică a Marii Britanii. După sinuciderea soţiei sale, bărbatul decide să plece într-o călătorie cu fiul său de 9 ani.

Nick Cave, în vîrstă de 51 de ani, este muzician, compozitor, romancier, scenarist, pictor şi, ocazional, actor. Este cunoscut pentru succesul avut împreună cu formaţia lui, Nick Cave and the Bad Seeds, înfiinţată în anul 1984, care a cîştigat admiraţia criticilor de specialitate datorită fascinaţiei membrilor trupei pentru rădăcinile muzicii americane.