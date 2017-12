Anul 2006 a fost, pentru Nick, cunoscutul solist al formaţiei "N & D", plin de emoţii. După căsătoria civilă cu iubita sa, Cătălina, solistul a devenit, la finalul lunii noiembrie, tătic. Artistul, care, în această perioadă, îşi petrece cea mai mare parte a timpului în studioul de înregistrări, pentru a lansa pe piaţă un nou album, recunoaşte că nu îi acordă micuţei foarte mult timp. De altfel, Nick a declarat că nu îi place să schimbe scutece şi nici să îi dea micuţei să mănînce. "Nu am făcut, încă, aceste lucruri, pentru că nu mă văd în această postură. Eu doar o ţin pe fetiţă ocupată pînă vine Cătălina, cu mîncarea pregătită", a explicat Nick. Chiar dacă nu îşi petrece foarte mult timp cu fiica sa, cîntăreţul ştie ce îi place cel mai mult micuţei. "Îi place foarte mult să asculte muzică. La fel, îi place foarte mult să se plimbe cu maşina. Atunci doarme cel mai liniştit, chiar s-a obişnuit cu zgomotul pe care îl face motorul maşinii", a explicat Nick.

În ceea ce priveşte proiectele sale profesionale, Nick a declarat că noua formulă a trupei "N & D" este una de succes. Alături de Mihaela, care este şi cetăţean al Germaniei, solistul pregăteşte un nou album. Materialul discografic va conţine zece piese, deja cunoscute de public, piese precum "Nu e vina mea", "Vreau să plîng", "Pentru tine", "Nu vreau să te pierd", "Nu am crezut" şi "M-ai minţit", care au fost reorchestrate. Noutatea acestui album este piesa "One More Try", care va beneficia, în cel mult o lună, de un videoclip. "Aşteptăm reacţia publicului şi sperăm să fie una pozitivă", a concluzionat Nick.