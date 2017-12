Nick Jonas suferă de diabet

Nu este uşor să afli la 13 ani că suferi de diabet, însă Nick Jonas nu a fost ocolit de acest obstacol. Cu toate acestea, cântăreţul este recunoscător că a descoperit acest lucru la timp. ”Când am fost diagnosticat, dacă mai dura două zile, puteam fi în comă. O săptămână mai târziu aş fi murit, aşa că sunt foarte recunoscător că am trăit să văd toate acestea”, a mărturisit membrul trupei Jonas Brothers. Însă Nick Jonas vrea, la rândul lui, să ajute şi alte persoane aflate în aceeaşi situaţie şi a donat 5.000 de dolari pentru acestea. ”Aş minţi să spun că nu sunt zile în care să nu mă simt frustrat că am diabet. Categoric, nu este ceva să îţi doreşti. Sunt momente când cred că viaţa ar fi mult mai uşoară fără asta. Dar, apoi, este parte din ADN-ul meu şi îmi oferă o privire asupra vieţii care cred că este foarte rară”, a completat adolescentul.