Nico şi Vlad Miriţă au cîştigat finala selecţiei naţionale Eurovision

Nico şi Vlad Miriţă vor reprezenta România la semifinala concursului Eurovision 2008, care va avea loc pe data de 20 mai, la Belgrad. Piesa „Pe-o margine de lume” (muzică Andrei Tudor, text Andreea Andrei, Adina Şuteu) a reuşit să cîştige finala selecţiei naţionale a Eurovisionului la o distanţă foarte mică, de doar şapte puncte, faţă de piesa „Shine” a suedezilor de la „Biondo”.

Nico şi Vlad Miriţă, cu melodia „Pe-o margine de lume”, au obţinut un total de 271 de puncte din partea juriului şi din partea publicului. Pe locul doi s-a situat Biondo (Suedia) – „Shine”, cu 264 puncte, iar locul trei pe podium a fost ocupat de Paula Seling şi „Provincialii”, care au acumulat un total de 208 puncte, pentru „Seven Days”.

Potrivit datelor furnizate de televoting, Nico şi Vlad Miriţă au acumulat 8277 de voturi telefonice, iar pe locul doi s-a situat „Biondo” (Suedia) – „Shine”, cu 7306 de voturi. Anul acesta, votul juriului de specialitate a contat 50 la sută, la fel ca şi cel al publicului, acordat prin televoting. Foarte fericiţi, după ce s-au anunţat rezultatele votului, Nico şi Vlad Miriţă au spus că speră să obţină locul I şi la Belgrad. În semifinala internaţională Eurovision Song Contest de la Belgrad, cei doi vor interpreta o altă variantă a piesei „Pe-o margine de lume”, în engleză şi italiană, şi nu în română şi italiană, aşa cum au cîntat la Bucureşti.

Juriul a fost format din 12 membri: Cristian Faur - compozitor, Mihai Ogăşanu - compozitor, Dan Teodorescu - compozitor, Dida Drăgan - interpret şi membru în Consiliul de Administraţie al SRTv, Victor Socaciu - cantautor, compozitor, membru în Consiliul de Administraţie al SRTv, Dani Constantin - compozitor, saxofonistul Flavius Teodosiu, instrumentistul Florin Ionescu, Titus Andrei - redactor-şef al redacţiei muzicale de la Radio România Actualităţi, George Zafiu - realizator Europa FM, Sebastian Secanu - corespondentul oikotimes.com şi Tatiana Solomon, jurnalist la „Libertatea”.

La finala de sîmbătă seară au mai participat: Leo Iorga şi „Pacifica”, cu piesa „Prea mici sînt cuvintele”, „Zero” feat. Marius Moga – „Come This Way”, Nicola – „Fairytale Story”, „Tabasco” – „Love Is All I Need”, „Rednex” feat. „Ro-mania” – „RailRoad, RailRoad”, LaGaylia Frazier (Suedia) – „Dr Frankenstein”, Cătălin Josan – „Run Away”, Simona Nae – „The Key of Life”, Yana – „C´est la vie” şi Nico şi Vlad Miriţă cu melodia „Pe-o margine de lume”. Una dintre atracţiile serii a fost recitalul cunoscutului Goran Bregović, care, împreună cu instrumentiştii săi, „Wedding and Funeral Orchestra”, a interpretat în jur de zece piese, după evoluţia de pe scenă a concurenţilor.

România nu s-a mai calificat direct în finala Eurovision de la Belgrad, după ce, anul trecut, trupa „Todomondo” s-a clasat pe locul 13 în concursul de la Helsinki. Astfel, pentru a participa la finala Eurovision, Nico şi Vlad Miriţă vor trebui, întîi, să treacă de semifinala competiţiei. Cei doi vor pleca astăzi, la Atena, unde vor asista la finala naţională a Greciei, la Eurovision.

Compozitorul Andrei Tudor: nu am plagiat piesa „Pe-o margine de lume”

Televiziunea publică va organiza, săptămîna acesta, o comisie formată din specialişti care să analizeze acuzaţiile de plagiat aduse piesei care a cîştigat selecţia naţională Eurovision, „Pe o margine de lume”, interpretată de Nico şi Vlad Miriţă. Organizatorii selecţiei naţionale, reprezentanţii TVR, au luat decizia de a înfiinţa o comisie care să stabilească dacă piesa care a fost aleasă să reprezinte România la semifinala Eurovision de la Belgrad, de pe 20 mai, este copiată, după ce sîmbătă seara, după anunţarea cîştigătorilor finalei naţionale, au apărut sute de comentarii pe site-ul TVR, care acuzau că melodia este plagiată. Mai mulţi dintre utilizatorii care au comentat negativ rezultatele votului din finala naţională a Eurovision au afirmat că „Pe o margine de lume”, compusă de Andrei Tudor, ar fi copiat piesa artistului spaniol David Bustamante, „La magia del corazon”.

De asemenea, utilizatorii au creat o petiţie prin care cer descalificarea piesei cîştigătoare a finalei naţionale, pe motiv că ar fi copiat melodia lui Bustamante, pe site-ul www.thepetitionsite.com. Realizatorii petiţiei specifică faptul că, dacă plîngerea strînge 10.000 de voturi, va fi trimisă la European Broadcasting Union (EBU), organizatorii Eurovision-ului 2008 de la Belgrad. Pînă duminică la ora 14.30, petiţia a strîns puţin peste 1.100 de semnături.

Potrivit biroului de presă al TVR, verdictul comisiei de specialitate va fi făcut public în această săptămînă.

Andrei Tudor a precizat că a ascultat piesa cîntată de David Bustamante după ce a auzit acuzaţiile de plagiat care i s-au adus. În plus, el a susţinut că nu a plagiat piesa lui Bustamante şi că în cele două melodii apar în refren trei note care se repetă. „Am ascultat şi eu piesa pe care sînt acuzat că am plagiat-o, dar nu are nicio legătură cu plagiatul. O piesă plagiată presupune că ai făcut ceva cu intenţie. Ori această creaţie îmi aparţine mie. Sînt trei note repetate de două ori în refrenul piesei, dar nu are nicio legătură cu plagiatul. Dacă va demonstra cineva că piesa mea este plagiată, o voi retrage, dar nu cred că se poate demonstra acest lucru”, a declarat Andrei Tudor. „Piesa mea cred că e mult mai bună, pentru că am o experienţă de 20 de ani de muzică în spate şi dacă aş fi vrut să plagiez, aş fi plagiat în mod inteligent”, a subliniat Andrei Tudor. Pe de altă parte, Nico, cea care interpretează alături de Vlad Miriţă piesa „Pe-o margine de lume”, a declarat că piesa nu este plagiată. „Nu cred în aceste acuzaţii. Am ascultat piesa respectivă şi nu seamănă cu a noastră”, a spus Nico.