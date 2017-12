Nicolae Bănicioiu: Prognosticul este destul de rezervat în cazul medicului de la SMURD

21:03:56 / 15 Decembrie 2014

Pacat de sansa pe care o are dna. doctor! Daca este lasata la Terapia Intensiva de la SCJU Constanta, moare cu zile!Oameni mai nepasatori ca cei care lucreaza acolo, nu cred ca pot exista!!!Iar infectiile intraspitalicesti sunt in top, desi nu sunt raportate (a se vedea analizele facute celor care ulterior au decedat la terapie intensiva). Ar trebui schimbat tot personalul care lucreaza acolo, puse camera de luat vederi, pentru a se vedea ce fac cei care sunt platiti din banii publici in timpul programului, controale dese... Scoate-ti de acolo medical care a supravietuit si dati-i sansa de a reusi sa treaca peste acest moment!!!!! Acolo este "ajutat" sa moara!!!!!!