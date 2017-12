Nicolae Ceauşescu şi Leonid Brejnev, la cuţite din cauza tezaurului

În anul 1965, cu ocazia unei vizite oficiale, Nicolae Ceauşescu i-a comunicat liderului sovietic Leonid Brejnev că legăturile dintre România şi URSS vor fi condiţionate de returnarea tezaurului românesc. Subiectul nu figura pe ordinea de zi. Totuşi, Nicolae Ceauşescu a deschis problema tezaurului iar atmosfera a devenit fantastic de încordată, arată transcrierea discuţiilor purtate în urmă cu 47 de ani. ”Înainte de toate, am vrea să vă spunem că punerea problemei cu tezaurul românesc ne-a provocat nedumeriri. Niciunul dintre noi, participanţi la tratative, nu eram la curent cu această chestiune şi am ridicat totul în picioare. Această problemă are o vechime de 50 de ani şi ea se referă la socotelile dintre Rusia ţaristă şi România regală”, a spus Leonid Brejnev după ce liderul român iniţiase discuţia. Nicolae Ceauşescu a replicat: ”Nu putem împărtăşi considerentele expuse de tovarăşul Brejnev. Aceste considerente nu sunt fundamentate nici din punct de vedere juridic şi nici din alte puncte de vedere... Noi nu putem fi de acord cu felul cum au fost ridicate problemele de către tovarăşul Brejnev în legătură cu tezaurul”.

În plus, Ceauşescu i-a relatat liderului sovietic modul în care România comunistă a returnat Poloniei aurul luat în păstrare de România regală, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ceuşescu concluziona că, din punctul său de vedere, după toate normele internaţionale şi interne, dacă îi dai cuiva să păstreze ceva, el este obligat să ţi-l înapoieze. Leonid Brejnev a spus simplu că problema este îngropată. Iritat de spusele lui Brejnev, Nicolae Ceauşescu a încheiat: ”Vă spun în mod cinstit părerea mea: aceasta nu poate constitui o bază de dezvoltare a relaţiilor noastre. Singura bază de dezvoltare a prieteniei şi colaborării dintre noi este discutarea cinstită a problemelor, oricât de spinoase ar fi ele, fără să le complicăm şi fără să le dăm o altă interpretare. Problema aceasta va rămâne de rezolvat”.

Vizita în URSS a delegaţiei române a avut loc între 3 şi 11 septembrie 1965. Nicolae Ceauşescu devenise secretar general al PCR în iulie 1965.