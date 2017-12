Nicolae Forminte s-a despărţit de lotul olimpic

Fostul antrenor-coordonator al lotului olimpic de gimnastică feminină al României, constănţeanul Nicolae Forminte, a rupt definitiv colaborarea cu Federaţia Română de Gimnastică. Revenit în urmă cu o lună la centrul de pregătire de la Deva, alături de Octavian Bellu şi Mariana Bitang, tehnicianul constănţean s-a despărţit de fostele sale eleve şi a revenit în oraşul natal. Mai mult, Forminte a publicat pe un site de specialitate CV-ul său, fiind în aşteptarea unei oferte de peste hotare. „Este dreptul federaţiei de a schimba antrenorul, pentru că în România nu există şi nu funcţionează instituţia contractului. Nici nu trebuie un motiv pentru a lua o astfel de decizie. Relaţiile mele cu federaţia s-au încheiat, dar am conştiinţă împăcată, pentru că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putinţă ca ele să meargă mai departe şi mi-am îndeplinit întotdeauna obiectivele. Am făcut şi greşeli, dar nu atât de mari încât să se ajungă la astfel de lucruri. Am postat pe acel site pentru că este singurul în măsură să mă ajute şi sunt convins că este cea mai bună opţiune. Obiectivul nu este găsirea unui contract, pentru că în ţările dezvoltate nu se pot găsi bani din buget la mijlocul anului, iar antrenorii-coordonatori nu se schimbă la jumătatea ciclului olimpic”, a spus Forminte, care a mărturisit că nu se dă bătut în faţa greutăţilor: „Sunt cam obosit, dar încerc să găsesc resursele necesare ca să o iau de la început, pentru că viaţa merge înainte. Sunt un luptător şi sper să renasc din nou, chiar dacă mă aflu la a treia tinereţe”. Fostul antrenor-coordonator s-a ferit să-şi acuze foştii colegi, Octavian Bellu şi Mariana Bitang: „Dacă le va reproşa cineva ceva, aceea va fi viaţă”.