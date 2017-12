Nicolae Fronescu, condus pe ultimul drum

A fost odată un om bun. Așa ar trebui să înceapă povestea lui Nicolae Fronescu, fost consilier județean, fost director al Direcţiei Pieţe, Târguri şi Oboare din cadrul Primăriei Constanţa și fost membru în Consiliul de Administraţie al RATC Constanţa. Colegi, prieteni, rude și, nu în ultimul rând, familia l-au condus, ieri, pe ultimul drum pe cel ce a fost Nicolae Fronescu, care a murit, marți, 28 iulie, după ce s-a aruncat în gol de la etajul 10 al unui bloc din Constanța. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Fronescu a fost depus, ieri, pentru aproape două ore în sala ”Remus Opreanu” a Prefecturii Constanța, locul unde, vreme de aproape șapte ani, din postura de ales județean, și-a făcut datoria făță de cetățenii județului, cei care i-au încredințat mandatul de consilier în două rânduri, 2008 - 2012 și 2012 - 2015. Pentru că a fost un om cu totul deosebit și apreciat de toată lumea, la căpătâiul lui ”Mizi”, așa cum îi spuneau prietenii, au vegheat doi jandarmi îmbrăcați în uniformă de ceremonie. Neputincioși în fața soartei, colegii și prietenii veniți să aprindă o lumânare se întrebau cum de a fost posibilă tragedia. ”Era unul dintre cei mai cerebrali oameni pe care i-am cunoscut. Îl știam de peste 20 de ani și nici acum nu înțeleg ce s-a întâmplat. Sâmbătă am stat două ore de vorbă la o petrecere și nimic nu trăda că ar avea probleme care să-l împingă să facă vreun gest necugetat”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean Constanța (CJC) Cristinel Dragomir. La rândul său, consilierul județean Anastasie Teodorescu a spus că decesul lui Fronescu lasă un gol imens atât în inimile colegilor și prietenilor, cât mai ales în rândul familiei. Prefectul Constantin Ion a declarat că moartea prematură a fostului consilier județean este șocantă, în condițiile în care el lasă în urmă o soție și un copil de numai 17 ani. Un alt apropiat de-al lui Nicolae Fronescu a fost primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu. ”Moartea lui Mizi este o pierdere pentru comunitatea noastră. Am rămas pur și simplu șocat de ceea ce s-a întâmplat. Nu pot să îmi dau seama ce l-a determinat să facă un asemenea gest. Acum, două sau mai multe vorbe nu îndreaptă cu nimic lucrurile. Cert este că viața este ca o luptă până la capăt. Decizia lui Mizi ne-a afectat pe toți, în măsură egală”, a spus Cârjaliu. Marcată de decesul lui Fronescu a fost și consilierul județean Ecaterina Prodan (PSD), care a aflat de decesul colegului ei, marți, în timp ce se îndrepta cu mașina spre Mangalia, unde a avut o ședință pe linie de partid. ”Am aflat vestea la radio. Am avut un șoc. Sunt marcată de ceea ce s-a întâmplat. Îl cunosc pe Fronescu și pe soția lui, Dana, de 15 ani. Rar găsești o familie ca a lui Fronescu. Avea bun simț și era manierat și niciodată nu supăra pe nimeni”, a spus Prodan.

NICUȘOR CONSTANTINESCU ȘI-A CONDUS PRIETENUL PE ULTIMUL DRUM O prezență aparte la căpătâiul lui Nicolae Fronescu a fost cea a președintelui CJC, Nicușor Constantinescu. Pentru că, prin prisma controlului judiciar impus în cele două dosare pe care le are la Constanța, nu are voie să ia legătura cu aleșii județeni și cu cei doi vicepreședinți ai CJC, Cristinel Dragomir și Cristi Darie, Constantinescu a așteptat ca sicriul cu trupul lui Nicolae Fronescu să fie scos afară din clădirea CJC și să-și ia adio de la cel care i-a fost prieten și coleg vreme de peste 20 de ani. Pentru a nu fi acuzat că a încălcat interdicțiile impuse în controlul judiciar, Constantinescu a stat, singur, vreme de două minute, alături trupul lui Fronescu, fără să salute pe cineva sau să dea interviuri presei. Absurd este că, miercuri, DNA ceruse instanței să nu îi permită lui Constantinescu să participe la înmormântarea consilierului județean Nicolae Fronescu, cel care i-a fost coleg la CJC, dar și la Institutul de Marină Civilă pe care amândoi l-au absolvit.