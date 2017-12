Nicolae Hertu, 59 de goluri în doar două sezoane!

Deşi compartimentul ofensiv al nou-promovatei Viitorul Constanţa este, cu siguranţă, cel mai tânăr din liga secundă, formaţia pregătită de Cătălin Anghel a înscris 23 de goluri, mult mai mult decât formaţii cu atacanţi mai experimentaţi, precum CS Otopeni, Gloria Buzău, Juventus Bucureşti, Delta Tulcea sau FC Snagov. Cinci dintre reuşitele formaţiei constănţene îi aparţine atacantului Nicolae Hertu, care, la doar 20 de ani, a devenit deja o certitudine. Crescut de juniorii lui FC Argeş şi apoi, până la 18 ani, de cei ai lui Dinamo, Nicolae Hertu şi-a început ascensiunea la... Abatorul Slobozia, în Liga a IV-a. A stat aici doar în retur pentru că cele 30 de goluri reuşite l-au adus la Unirea Slobozia, tot o jumătate de sezon, iar cele 14 goluri reuşite pentru ialomiţeni l-au propulsat către echipa de seniori a Academiei Hagi. Hertu a confirmat aşteptările încă de la primul meci al Viitorului, reuşind să încheie sezonul din postura de golgeter al echipei, cu 24 de goluri (14 în tur). Unul dintre cele mai importante goluri ale stagiunii trecute a fost cel înscris în succesul din deplasare, scor 2-1, chiar în faţa Unirii Slobozia, rezultat în urma căruia Viitorul a făcut un pas important spre promovare. La primul an în eşalonul secund cu Viitorul, Hertu a început totuşi campionatul din postura de rezervă, fiind preferat în locul său un jucător cu experienţă chiar şi în Liga I, Cristi Pantelie. În scurt timp însă, Hertu şi-a câştigat locul de titular după ce a înscris de câteva ori din postura de rezervă, iar apoi, când i s-a oferit şansa de a intra din primul minut, a dovedit că alegerea făcută a fost una inspirată. „Un tur foarte bun de campionat, cel mai bun din cariera mea. Am muncit foarte mult să-mi câştig un loc de titular şi nu a fost deloc uşor. Pantelie este un jucător cu mare experienţă, însă concurenţa este benefică echipei. Pentru retur îmi doresc evoluţii şi mai bune şi să înscriu cât mai multe goluri pentru a-mi ajuta echipa să termine cât mai sus în clasament. Cu cât voi juca mai bine cu atât ar putea veni mai repede şi oportunitatea unui transfer la o echipă din prima ligă“, a declarat Hertu. În ceea ce priveşte parcursul echipei, atacantul Viitorului consideră că era loc şi de mai bine. „Este bun acest loc cinci, mai ales că suntem la prima experienţă în liga secundă, dar dacă am fi avut şi puţină şansă în câteva partide cred că am fi putut termina şi mai sus. În retur cred că ne va fi şi mai greu, pentru că acum toate adversarele ne cunosc. Ştiu că suntem o echipă care pune multe probleme. Fiecare punct va conta mult mai mult pentru că încet-încet vor fi tot mai puţine de câştigat, atât de echipele care luptă la promovare, cât şi de cele care vor încerca să evite retrogradarea. Noi nu am pierdut niciun meci pe teren propriu de când s-a înfiinţat clubul şi sperăm să o ţinem tot aşa“, a mai spus Hertu.