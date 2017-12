Nicolae Matei, suspendat din funcţia de primar

Ieri, a fost o zi plină de veşti proaste pentru primarul Năvodariului, Nicolae Matei. Prima veste primită de edilul şef al urbei a fost că va rămâne în arestul Poliţiei, instanţa respingând cererea acestuia de eliberare provizorie. Prin urmare, Matei urmează să fie cercetat în continuare în stare de arest preventiv pentru acuzaţia de dare de mită. La scurt timp primarul a mai primit o veste proastă. Prefectura Constanţa l-a suspendat din funcţia de primar până când va ieşi din arest. „În luna decembrie am cerut instanţei să ne spună care este statutul lui. Este arestat, nu este, rămâne în arest? Pentru că am primit răspunsul săptămâna trecută, acum am procedat la suspendarea sa“, a declarat prefectul Eugen Bola. Motivul? Primăria trebuie să funcţioneze, actele administraţiei locale trebuie semnate şi nu se poate acest lucru cu el în arest. Prin urmare, atribuţiile primarului au fost preluate de viceprimarul Florin Chelaru.