Nicolae Surdu şi-a încheiat mandatul de director general al Băncii Carpatica

Nicolae Surdu şi-a încheiat mandatul de trei ani de director general al Băncii Comerciale Carpatica (BCC), iar interimatul va fi asigurat, începând cu 12 octombrie, de Ion Dobrică, director executiv al diviziei Controlling şi Trezorerie. Surdu şi-a început mandatul în octombrie 2009. În perioada în care acesta s-a aflat la conducere, Banca Comercială Carpatica şi-a consolidat poziţia, crescându-şi cota de piaţă până la 1,4%. Ion Dobrică are 59 de ani şi o experienţă de peste 35 de ani în domeniul economic şi bancar, dintre care peste 13 în cadrul BCC. El coordonează activitatea diviziei Controlling şi Trezorerie a Carpatica, totodată este director executiv şi membru al Directoratului. Conducerea băncii spune că unitatea bancară a înregistrat în primul semestru profit şi că totul este roz şi minunat. Carpatica este controlată de omul de afaceri Ilie Carabulea, care deţine indirect aproape 46% din acţiuni. În nume propriu el controlează 41,29%, iar prin Atlassib mai are 4,55%. Carabulea a fost condamnat în aprilie la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, pentru dare de mită, iar la începutul lunii octombrie a fost eliberat condiţionat. (A.M.)