Nicolăescu: “Declaraţiile PD privind programul de Sănătate - o atitudine aberantă”

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a dat ieri replica democraţilor, afimînd că declaraţia acestora privind programul de sănătate confirmă atitudinea \"imorală, demagogică şi necinstită\" de care au dat dovadă şi în problema majorării pensiilor: \"Declaraţia PD se înscrie în critica aberantă a partidului de guvernare. Programul de evaluare a stării de sănătate a populaţiei a fost gîndit şi elaborat de pe vremea cînd PD era la guvernare, iar la acea vreme a susţinut realizarea acestui program. Consider această atitudine imorală, demagogică şi necinstită. Din păcate, PD se situează pe aceeaşi poziţie ca şi în cazul majorării pensiilor şi de aceea cred că în foarte scurt timp îşi va reveni\". El a arătat că programul stării de evaluare a sănătăţii este corect, necesar şi este transparent. \"A fost aprobat potrivit legii şi îl voi susţine pentru că are toate calităţile şi atributele unui program naţioal care să ajute la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Atitudunea PD este o simplă declaraţie de presă\", a continuat NIcolaescu. Şi pentru că tot au anunţat democraţii că îl vor chema în Parlament să prezinte un raport privind modul de cheltuire a banilor, ministrul şi-a arătat disponibilitatea de a-i convinge pe pedişti că este un program bun: \"Am fost la Senat, voi merge şi la Camera Deputaţilor, mă duc oriunde este nevoie cît timp sînt convins că programul naţional de sănătate este bun pentru sănătate\". Ministrul liberal susţine că aceia care îl critică ar urmări să minimalizeze un program care altminteri este bun pentru populaţie şi este menit să-l atragă pe om la medic. Referindu-se la stabilirea modului de cheltuire a banilor, Nicolăescu a apreciat despre program că a fost transparent, în sensul că a fost vreme de luni de zile pe internet şi apoi a fost supus dezbaterii medicilor.