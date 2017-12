Nicolas Cage a pierdut în favoarea creditorilor săi

Actorul american Nicolas Cage a pierdut în favoarea unei bănci, două dintre locuinţele construite în cartierele rezidenţiale ale oraşului Los Angeles, Malibu şi Bel Air, cele două reşedinţe fiind imediat scoase la licitaţie, dar fără să îşi găsească vreun cumpărător. Nicolas Cage a deţinut două proprietăţi vecine pe dealurile din Malibu, totalizând câteva zeci de hectare. Complexul a fost scos la vânzare de bancă, noul proprietar, pentru preţul minim de zece milioane de dolari, însă nimeni nu s-a arătat interesat de această tranzacţie. Banca a devenit, de miercuri, proprietarul celor două case şi va încerca să le vândă din nou, în viitorul apropiat, cu ajutorul unui broker de pe piaţa imobiliară. Nicolas Cage ipotecase complexul rezidenţial din Malibu pentru suma de 8.878.886 de dolari. Tot miercuri, actorul american şi-a pierdut şi locuinţa din cartierul Bel Air. Suma cerută de bancă la licitaţia organizată pentru vânzarea acelei vile a fost de 11 milioane de dolari, însă nici în acest caz nu a fost găsit un cumpărător. Ipoteca pentru această proprietate era de 17 milioane de dolari.

În ultimul an, Nicolas Cage s-a confruntat cu mari dificultăţi financiare. La finalul lunii decembrie 2009, actorul a fost dat în judecată de o companie de investiţii imobiliare, care i-a cerut despăgubiri de 36,7 milioane de dolari. Red Curb Investments l-a dat în judecată pe star pentru că nu ar fi plătit un împrumut de cinci milioane de dolari şi nu ar fi informat compania că are dificultăţi în a-şi achita taxele către statul american, mai ales o datorie de şase milioane de dolari. La jumătatea lui octombrie 2009, presa a publicat mai multe documente judiciare care indicau că Nicolas Cage şi-a dat în judecată fostul impresar, Samuel Levin, pe care îl acuză că l-a ruinat după ce a făcut câteva investiţii riscante. În aprilie 2009, actorul a anunţat că a vândut un castel pe care îl deţinea în Germania, pentru că nu şi-l mai putea permite din cauza crizei economice. Tot la sfârşitul anului trecut, revista “People” scria că două case ale actorului, situate în New Orleans, au fost puse sub sechestru şi vândute la licitaţie pentru că nu au fost plătite taxele şi impozitele.