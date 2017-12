Nicolas Cage, în exclusivitate pentru „Telegraf”: „Cel mai mult în România îmi plac oamenii”

Este unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood din ultimele decenii şi a venit în premieră la Constanţa. Actorul american Nicolas Cage a poposit, în weekend, pe litoralul românesc, împreună cu soţia şi copilul, trezind emoţiile numeroşilor fani şi cinefili constănţeni. Câţiva norocoşi s-au şi bucurat de amabilitatea superstarului şi s-au ales cu o amintire foto din localul On Plonge Jr. din Mamaia, unde Nicolas Cage a luat masa sâmbătă după-amiază. Vedeta a fost cazată gratuit la hotelul Iaki din staţiune, unde a locuit regeşte în apartamentul cel mai luxos, şi ieri a plecat înapoi la Bucureşti. Actorul american filmează, în această perioadă, în România, pentru filmul „The Dying of the Light”, în care joacă rolul unui spion. El a filmat în mai multe locuri, printre care şi Universitatea Bucureşti.

A VRUT SĂ VADĂ MAREA NEAGRĂ Nicolas Cage a luat masa, sâmbătă după-amiază, la restaurantul pescăresc On Plonge Jr. din Mamaia, spre uimirea celor care se aflau la acea oră în local. Vedeta a venit cu soţia sa, Alice Kim, şi cu băiatul său în vârstă de nouă ani, pe nume Kal-El, însoţiţi de un prieten din Bucureşti. Actorul şi familia lui s-au bucurat de preparate pescăreşti şi pizza, el arătându-se extrem de încântat de localul ales şi de mâncare. Nicolas Cage a declarat în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf” că şi-a dorit mult să vadă Marea Neagră şi că se simte excelent aici, unde a venit pentru a se relaxa cu familia, fiind îndrăgostit de oamenii din România.

„E pentru prima oară când vin la Constanţa şi mă simt minunat aici. Nu filmez pe litoral, am venit cu familia ca să văd Marea Neagră. Am înţeles că e mai frumos vara, dar mie îmi place foarte mult şi acum. Duminică (n.r. - ieri) voi pleca înapoi la Bucureşti. Mi-a plăcut mult mâncarea, totul îmi place, însă cel mai mult în România îmi plac oamenii. Ei sunt cei care dau frumuseţe locului”, a declarat Nicolas Cage.

CAZAT LA HOTELUL LUI GHEORGHE HAGI La hotelul Iaki din Mamaia, al lui Gheorghe Hagi, Nicolas Cage a avut parte de surpriza de a fi extrem de bine primit, plecând, ieri la prânz, în cel mai discret mod. Acesta a ieşit pe o altă cale de acces decât cea principală, pentru a evita camerele de filmat. „Domnul Nicolas Cage a locuit într-un duplex, şederea fiind oferită cadou din partea noastră. A primit şi cadouri tradiţionale, preparate rustice din bucătăria noastră şi vinuri vechi de cramă, româneşti”, a declarat managerul hotelului Iaki, Anca Nedea.

ÎNCÂNTAT DE MÂNCAREA DE AICI Câţiva clienţi din restaurantul On Plonge Jr., din Mamaia, s-au şi pozat cu actorul, iar reprezentanţii localului au fost extrem de încântaţi de vizita oaspetelui de la Hollywood. „Este un lucru deosebit faptul că a călcat pragul restaurantului şi mai ales că i-a şi plăcut foarte mult mâncarea. Foarte amabil, foarte educat şi fără pretenţii, mă bucur că ne-a semnat în cartea de onoare. A scris că i-a plăcut foarte mult peştele”, a declarat Alexandru Oancea, managerul unităţii. Meniul lui Nicolas Cage a conţinut peşte, fructe de mare, pizza şi cafea americană, de care s-a bucurat împreună cu familia. „A comandat un mix de fructe de mare cu caracatiţă, calamar şi creveţi la grătar. A mai consumat midii la grătar, rechin la grătar, păstrăv cu sos de migdale şi pizza margherita. A cerut două pizza şi a mâncat destul de picant, cu sosuri cu chilli şi peperoncino. Au mai cerut energizant, Cola dietetică şi cafea americană. Chiar şi aşa, nu s-a arătat câtuşi de puţin pretenţios”, a declarat şi Ana Răducanu, ospătăriţa care a servit familia Cage.

Nicolas Cage s-a născut pe 7 ianuarie 1964, în Long Beach - California, SUA. A jucat în peste 60 de filme şi a fost căsătorit de trei ori, cu actriţa Patricia Arquette, cu cântăreaţa Lisa Marie Presley şi cu Alice Kim, cu care este împreună din 2005. Este laureat al Premiului Academiei Americane de Film în 1996, pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru rolul său din filmul „Leaving Las Vegas”, dar mai deţine şi o altă nominalizare la Premiile Oscar, pentru rolul din „Adaptation“ (2002). El se află pentru a doua oară în România, după ce, în urmă cu trei ani, a mai filmat, la Castelul Bran şi Sibiu, scene din filmul „Ghost Rider 2”.