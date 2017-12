Nicolas Cage, vizitat de un hoţ în pielea goală

În plină noapte, în propria locuinţă, actorul american Nicolas Cage, pe numele real Nicholas Coppola, a avut parte de o vizită mai puţin obişnuită. Un bărbat gol-puşcă a pătruns, în noaptea de duminică spre luni, în reşedinţa starului de la Newport Beach, o localitate situată pe malul Pacificului, la 80 de kilometri la sud de Los Angeles. Hoţul, identificat drept Robert Furo, purta o jachetă de piele care îi aparţinea lui Nicolas Cage. Noroc că actorul de 43 de ani are un somn uşor, s-a trezit şi a reuşit să-l facă pe oaspetele nepoftit să iasă afară din casă, după care a chemat poliţia, care l-a şi arestat. Robert Furo a apărut marţi în faţa justiţiei, fiind acuzat de furt şi încălcarea proprietăţii private. Bărbatul nu are cazier judiciar, a fost pus sub acuzaţie pentru furt şi trebuie să plătească o cauţiune de 100.000 de dolari. Acesta riscă o pedeapsă de pînă la şase ani de închisoare dacă i se dovedeşte vinovăţia.