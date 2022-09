Nicolas Popescu a fost cedat definitiv clubului FC Voluntari

Clubul de fotbal FC Voluntari a anunţat, miercuri,transferul mijlocaşului formaţiei Farul Constanţa, Nicolas Popescu (19 ani), fiul fostului internaţional Gheorghe Popescu semnând un contract valabil patru sezoane cu gruparea ilfoveană.

În vârstă de 19 ani, Nicolas Popescu evoluează pe postul de mijlocaş central şi a fost format la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. El este dublu campion naţional cu Farul la categoriile Under 17 şi Under 19 şi a debutat în Liga I la 25 iulie 2021, unde are 7 partide disputate.



Mijlocaşul a participat cu reprezentativa Under 19 a României la Campionatul European disputat în această vară în Slovacia. În total, el are 10 prezenţe la echipa naţională U19 a României.