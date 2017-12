Nicolas Sarkozy, asociat cu „noul extremism din Europa”

Preşedintele francez Nicolas Sarkozy apare pe coperta „Newsweek”, în numărul consacrat „noului extremism din Europa”. „În Franţa, preşedintele Sarkozy, care caută un nou elan populist pentru relansarea aurei politice acum în umbră,a lansat o campanie de acuzaţii violente şi expulzări forţate ce vizează minoritatea romilor”, scrie publicaţia, în ediţia europeană datată 4 octombrie. Potrivit publicaţiei, comisarul european Viviane Reding a fost cât pe ce să îl numească pe Sarkozy „nazist”. Pasajul consacrat lui Nicolas Sarkozy, „un centrist care cochetează cu extremismul”, nu are decât 20 de rânduri, dintr-un articol de trei pagini dedicat mai ales alegerilor din Suedia, ce au dus la intrarea în Parlament a extremei-drepte. Nicolas Sarkozy a fost pe coperta „Newsweek” şi in urmă cu un an, publicaţia scriind despre presupusul complex al liderului francez faţă de Barack Obama.

Preşedintele francez are tot timpul să şi pună cenuşă în cap. Acesta va fi primit la 8 octombrie de Papa Benedict al XVI-lea, la Vatican, pe 8 octombrie. Ultima întâlnie între Benedict la XVI-lea şi Nicolas Sarkozy a avut loc în septembrie 2008, în timpul unei vizite efectuate de Papă în Franţa. Aceasta va fi cea de a doua vizită a şefului statului francez la Vatican. Acesta a mai fost primit de Benedict al XVI-lea în decembrie 2007.