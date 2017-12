Nicolas Sarkozy şi-a luat antrenor pentru îmbunătăţirea vieţii sexuale

Secretul mariajului reuşit al preşedintelui francez cu fostul supermodel Carla Bruni pare să fie activitatea intensă din dormitorul de la Palatul Elysee. Nicolas Sarkozy este atît de determinat să facă impresie bună în orice ipostază încît nu a ezitat să îşi angajeze un antrenor personal ca să îi îmbunătăţească viaţa sexuală. Julie Imperiali, în vîrstă de 26 de ani, şi-a concentrat exerciţiile pe întărirea muşchiilor perineului. ”Relaţiile sexuale sînt mai bune dacă perineul bărbatului este în stare bună. Totodată, problema ejaculării premature se datorează de multe ori perineului”, a explicat fără perdea tînăra antrenoare. Domnişoara Imperiali nu este deloc jenată să recunoască că a jucat un rol esenţial în îmbunătăţirea vieţii sexuale a preşedintelui Sarkozy, în vîrstă de 53 de ani, poreclit ”Speedy”. Carla Bruni este cea care s-a bucurat de succesul exerciţiilor gîndite de Julie Imperiali, pentru că aceasta îl antrenează pe Nicolas Sarkozy de un an de zile. ”Corpul său s-a schimbat în mod radical. Este elevul perfect. Este întotdeauna pregătit de acţiune şi este motivat”, a mai comentat Julie Imperiali despre Nicolas Sarkozy, care a lăsat în urmă două mariaje eşuate. Noua sa soţie are reputaţia ”unei mîncătoare de bărbaţi”, cu relaţii cu o serie de celebrităţi de prim rang, printre Mick Jagger şi Eric Clapton. Aşa că Nicolas Sarkozy a vrut să fie bine pregătit fizic. În continuare, domnişoara Imperiali face exerciţii cu preşedintele Franţei de cîteva ori pe săptămînă, o astfel de şedinţă costînd 300 de euro. Antrenoarea a mai dezvăluit că exerciţiile sînt împănate cu o serie de discuţii pe teme personale, chiar intime. La sfatul profesoarei de sport, Nicolas Sarkozy a redus din consumul de ciocolată.

Nu mai este niciun dubiu că însăşi Carla Bruni a fost cea care l-a trimis pe Nicolas Sarkozy la lecţiile de sport ale domnişoarei Imperiali. De cînd a început să urmeze regimul de fitness marca Imperiali, preşedintele Sarkozy a slăbit cu două numere la pantaloni. Julie Imperiali îmbină exerciţii de yoga cu Pilates şi metoda Tectonic. Alături de soţul său, Marc, Julie Imperiali, originară din Belgia, promovează această compilaţie proprie de exerciţii. Cei doi s-au întîlnit pe vremea cînd lucrau amîndoi în centrul de sănătate al hotelului Ritz din Paris. Carla Bruni lucrează cu Julie Imperiali din 2004, pe vremea cînd era femeie liberă şi declara că monogamia o plictiseşte. Spre deosebire de soţul său, Julie Imperiali declară că fotomodelul are o constituţie perfectă şi nu are nevoie de niciun regim special. ”Carlei îi place să trăiască. Iubeşte berea şi fumează. Îi place mîncarea bună. A avut o problemă cu spatele pe care am rezolvat-o foarte repede. Cîteodată lucrăm de cinci ori pe săpătmînă în şedinţe de cîte 90 de minute”, a comentat antrenoarea. Apetitul pentru sport este atît de mare acum pentru soţii Sarkozy că pot fi văzuţi aproape zilnic alergînd împreună pe străzile Parisului. Rămîne de văzut cum vor reacţiona la declaraţiile indiscrete ale antrenoarei, care şi-a făcut reclamă pe numele lor.