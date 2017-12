Nicolas Vajou a semnat cu Viitorul

Fostul jucător al Farului din sezonul trecut, francezul Nicolas Vajou, a ales să îşi continue cariera la o altă formaţie constănţeană. După ce i-a expirat înţelegerea cu “rechinii“, Vajou a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu FC Viitorul Constanţa, echipa patronată de Gheorghe Hagi având ca obiectiv promovarea. Născut în urmă cu 25 de ani, la Montereau-Fault-Yonne, Vajou evoluează pe postul de fundaş central, are 1,86m şi 82 kg. În România, stoperul francez a mai jucat pentru FCM Bacău, între 2008-2010. Vajou a ajuns deja în cantonamentul Viitorului de la Săcele (Braşov). „Mă bucur că am ajuns la Viitorul, un club unde am ocazia să lucrez şi cu Gheorghe Hagi. Am găsit condiţii foarte bune de pregătire, un proiect ambiţios şi cred că este un pas înainte pentru mine. Îmi doresc să promovez cu Viitorul în prima ligă, să-mi ajut noua echipă să-şi realizeze obiectivele“, a declarat noul jucător al Viitorului. FC Viitorul i-a mai transferat în această vară pe Mihai Onicaş, Vlad Rusu, Alexandru Lazăr şi Marius Albu (toţi de la Steaua), George Călinţaru (Victoria Brăneşti) şi Lucian Turcu (Săgeata Năvodari). Nicolae Vajou s-a alăturat luni seară lotului constănţean în cantonamentul de la Săcele.

AMICAL CU CFR CRAIOVA. După 4-1 cu SCM Braşov, Viitorul Constanţa va disputa, astăzi, de la ora 17.30, al doilea meci de pregătire în cantonamentul montan. Formaţia pregătită de Cătălin Anghel, Norbert Niţă şi Constantin Gârjoabă va întâlni divizionara secundă Gaz Metan CFR Craiova. Meciul va avea loc pe stadionul Metrom, de la ora 17.30.