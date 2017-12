Nicole Kidman are sâni mai mari pentru că a alăptat

Actriţa australiană a declarat într-un interviu recent că nu va dezvălui niciodată secretele mariajului ei de zece ani cu Tom Cruise. “Nu îmi voi scrie niciodată memoriile. Există anumite lucruri care s-au petrecut în spatele uşilor închise şi acolo trebuie să rămână. Nu sunt excesiv de secretoasă, ci doar protectoare”, afirmă Nicole Kidman într-un interviu acordat publicaţiei “Ladies Home Journal”. Actriţa a adăugat că nu vrea să vorbească despre cei doi copii adoptaţi împreună cu Tom Cruise şi despre convingerile religioase ale fostului ei soţ, un cunoscut adept al cultului scientologic.

Nicole Kidman şi Tom Cruise s-au cunoscut la filmările peliculei “Days of Thunder / Zilele Tunetului”, în 1990 şi s-au căsătorit în luna decembrie a aceluiaşi an, acesta fiind al doilea mariaj pentru actorul american. Cuplul a adoptat curând doi copii: Connor şi Isabella. În februarie 2001, pe neaşteptate, actorul american a cerut divorţul, invocând diferenţe ireconciliabile. Între timp, atât Tom Cruise, cât şi Nicole Kidman par a-şi fi refăcut vieţile. Actorul de 47 de ani şi actuala soţie, Katie Holmes, de 30 de ani, sunt căsătoriţi din noiembrie 2006 şi au împreună o fetiţă, Suri, născută în 2006. Nicole Kidman s-a căsătorit cu solistul de muzică country Keith Urban, cu care are o fetiţă, Sunday Rose, născută în 2008.

Maternitatea a împlinit-o pe Nicole Kidman, spiritual, dar şi fizic. Frumoasa vedetă a recunoscut că fetiţa ei, Sunday Rose, i-a adus nu doar bucurie, dar şi sâni mult mai generoşi. ”Am sâni mari pentru că am alăptat. Nu sunt foarte mari, dar au ajuns la o măsură normală. Îi ador! Mă simt femeie. Când ai un corp de androgin întreaga viaţă, să ai sâni este un sentiment plăcut”, a mărturisit cu francheţe Nicole Kidman. Totodată, actriţa a glumit şi pe seama faptului că dacă nu ar fi avut sâni nu ar fi obţinut rolul din musical-ul ”Nine”.