Nicole Kidman, în rol de vînătoare de averi

Actriţa australiană Nicole Kidman va juca rolul unei vînătoare de bărbaţi bogaţi în comedia romantică “Monte Carlo”, bazată pe romanul “Headhunters” scris de Jules Bass. În acest film, co-finanţat de companiile Fox 2000 şi New Regency, Nicole Kidman va interpreta rolul unei profesoare care pleacă împreună cu două prietene la Monaco, unde cele trei pretind că sînt femei bogate, în speranţa că vor nimeri peste nişte bărbaţi înstăriţi care să le ia de neveste. Femeile vor fi acostate de nişte bărbaţi de profesie gigolo, care pretind la rîndul lor că sînt bogaţi. Nicole Kidman va produce filmul alături de Rick Schwartz.

Frumoasa actriţă mai are cîteva proiecte în curs, printre care se numără “The Bachelorette Party”, al cărui scenariu este semnat de Karen McCullah Lutz (“Blonda de la Drept”, “Iubesc pe cine nu trebuie”), “Australia”, unde apare alături de Hugh Jackman şi “The Lady From Shanghai”, un remake după filmul realizat în 1948. Actriţa, recompensată cu un premiu Oscar pentru portretizarea scriitoarei Virginia Woolf în “Orele”, urmează să-şi lanseze, la sfîrşitul anului, două filme în care apare alături de noul star James Bond, Daniel Craig: thriller-ul SF “The Invasion”, produs de Warner Bros. Pictures şi thriller-ul fantastic “His Dark Materials: The Golden Compass”, produs de New Line Cinema.