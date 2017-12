Nicole Kidman, nesigură în privinţa viitorului ei artistic

Nicole Kidman este nesigură în ceea ce priveşte viitorul ei ca actriţă, deoarece, susţine ea, sînt alte lucruri mai importante pe care doreşte să le facă, cum ar fi să aibă mai mulţi copii. Actriţa australiană, prezentă la Sydney cu ocazia premierei celui mai recent film al său, ”Australia”, a recunoscut că unele dintre filmele ei din ultima perioadă nu au avut succes şi a mărturisit că uneori are gusturi ciudate. ”Nu ştiu cum va evolua carieră mea cinematografică în viitor”, a declarat Kidman, marţi, în timpul unei conferinţe de presă. ”Mă aflu acum într-un moment fericit din viaţa mea. Am avut cîteva oportunităţi extraordinare de care am profitat şi s-ar putea să decid să am mai mulţi copii. Nu ştiu ce-mi va rezerva viitorul, dar sînt multe lucruri pe care vreau să le fac, în afară de actorie”, a continuat vedeta.

Nicole Kidman a cîştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, jucînd rolul scriitoarei Virginia Woolf în filmul ”Orele” (2002) şi a devenit unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood. În ultimii ani, filmele în care a jucat Nicole Kidman, precum ”O viaţă nouă” (2004), ”Traducătoarea” (2005), ”Diane Arbus” (2006), ”Invazia” (2007) şi ”Margot at the Wedding” (2007) nu au reuşit să impresioneze în clasamentul box office-ului. Nicole Kidman, în vîrstă de 41 de ani, are trei copii: Sunday Rose, în vîrstă de patru luni, fiica sa biologică şi alţi doi copii adoptaţi în timpul mariajului său cu Tom Cruise.