Nicole Kidman, o colegă generoasă

Prietenia strânsă dintre actriţele australiene Nicole Kidman şi Naomi Watts ar putea fi pusă la grea încercare, după ce marile studiouri le-au pus pe picior de rivalitate cu două proiecte ce ar putea merge cap la cap în cursa pentru Oscar de anul viitor. Nicole Kidman, în vârstă de 45 de ani, deţine rolul principal în “Grace of Monaco”, lungmetraj în regia francezului Olivier Dahan, în timp ce Naomi Watts, cu un an mai mică şi cea mai bună prietenă a ei, tocmai a terminat filmările la “Diana”, un film despre regretata Lady Di, în regia germanului Olivier Hirschbiegel. Cele două actriţe au devenit foarte bune prietene din anul 1991, când au filmat împreună producţia austaliană “Flirting”, care a fost o adevărată trambulină pentru Nicole Kidman, în timp ce Naomi Watts a trebuit să mai aştepte câţiva ani până să fie recunoscută la Hollywood. De altfel, Nicole Kidman le-a sugerat nu de puţine ori producătorilor ca amica sa să primească o serie de roluri. Acum că amândouă se bucură de notorietate şi de recunoaştere, Nicole Kidman a fost foarte fermă în a refuza să fie pusă într-o situaţie de rivalitate cu Naomi Watts. A refuzat să apară în emisiunea de promovare a ceremoniei premiilor Oscar pentru a vorbi despre nominalizarea lui Naomi Watts. Producătorii au fost foarte surprinşi pentru că se ştie faptul că cele două sunt foarte apropiate, însă astfel, Nicole Kidman a vrut să dea un semnal clar că nu va accepta să îşi concureze amica. Lungmetrajul “Diana” va fi lansat în luna octombrie, în timp ce filmul “Grace of Monaco” în decembrie, tocmai pentru a intra în cursă directă pentru Oscaruri.

Frumoasa actriţă australiană Nicole Kidman se dovedeşte o colegă generoasă şi pentru tinerele aflate la început de carieră. ”Munciţi la interpretare. Fiţi dispuse să oferiţi timp şi efort şi învăţaţi să fiţi cât mai disciplinate emoţional şi fizic. Şi dacă nu vreţi să vă dedicaţi actoriei pe termen lung, atunci trebuie să alegeţi roluri în filme de artă”, a declarat Nicole Kidman, fiind rugată să ofere sfaturi tinerelor actriţe, cu ocazia unei proiecţii de gală a filmului ”Stoker”, la Londra. În acest thriller horror, Nicole Kidman are un rol mic, cel al văduvei Evelyn Stoker, alături de Mia Wasikowska, care interpretează rolul fiicei sale India şi de Matthew Goode, alias misteriosul unchi Charlie. Nicole Kidman a recunoscut că filmările au fost foarte uşoare pentru ea, fiind un rol secundar. Filmul este regizat de Chan-wook Park, iar greul acţiunii îl duc Mia Wasikowska şi Matthew Goode. De altfel, este o producţie cu buget mic care a reuşit să o atragă pe Nicole Kidman prin faptul că s-a filmat în oraşul în care locuieşte, Nashville, actriţa fiind încântată să poată să se bucure de confortul familiei şi al reşedinţei sale în timp ce lucra. La 23 de ani, Mia Wasikowska, australiancă şi ea, este considerată una dintre cele mai promiţătoare tinere actriţe şi pentru 2013 are nu mai puţin de cinci filme în post-producţie. Starleta nu şi-a ascuns admiraţia pentru celebra ei colegă de breaslă. ”Este o actriţă legendară şi a fost mereu un exemplu pentru mine. Iar şansa de a interpreta rolul fiicei sale a fost o ocazie pe care nu o credeam posibilă”, a declarat Mia Wasikowska despre argumentele care au determinat-o să accepte să joace în “Stoker”.