Nicole Kidman se rupe tot mai mult de trecutul alături de Tom Cruise

A păstrat ani de zile tăcerea cu privire la divorţul de Tom Cruise, dar iată că actriţa australiană este decisă să se rupă cu totul de trecut. Într-un interviu acordat recent, Nicole Kidman a făcut mărturisiri despre perioada în care a fost doamna Cruise. Actriţa de 41 de ani a afirmat că pe perioada mariajului său cu Tom Cruise a trăit în umbra celebrului său soţ, simţind că principala sa îndatorire era să fie văzută, fără însă a spune vreodată ceva. Mariajul unuia dintre cuplurile de aur de la Hollywood s-a încheiat imediat după aniversarea a zece ani de căsnicie, timp în care cei doi au adoptat doi copii, Isabella, ajunsă acum la vîrsta de 15 ani şi Connor, de 13 ani. “Am simţit că am devenit un star doar prin asociere. Nu credeam că filmele mele de început de carieră erau foarte bune şi întotdeauna am preferat să stau discretă în culise. Am crezut că nu meritam să fiu la Hollywood. Mergeam la decernarea premiilor Oscar şi declaram tuturor că sînt acolo doar pentru a-l susţine pe Tom. Am simţit că slujba mea era să pun pe mine o rochie frumoasă şi să fiu văzută de toţi, dar să nu spun nimic”, a declarat actriţa australiană.

Nicole Kidman şi Tom Cruise s-au întîlnit în timp ce filmau “Days of Thunder / Zilele tunetului”, pe cînd Nicole avea 22 de ani şi abia ajunsese în America. Au jucat împreună în alte două filme “Far and Away” şi în “Eyes Wide Shut”. Abia după divorţul de Tom Cruise, cariera lui Nicole Kidman a intrat în ascensiune, cu rolurile din musical-ul “Moulin Rouge” şi din “The Houres / Orele”, care în 2003 i-a adus premiul Oscar pentru portretizarea Virginiei Woolf. Cît de curînd, actriţa australiană va fi văzută din nou într-o producţie regizată de Baz Luhrmann, drama “Australia”, în care a jucat alături de Hugh Jackman.

Căsătorită cu cîntăreţul australian de muzică country Keith Urban, de 40 de ani, Nicole Kidman şi-a văzut în sfîrşit împlinit visul de a aduce pe lume un copil, fiica ei, Sunday Rose, avînd acum patru luni. Nicole Kidman declară că este mai fericită ca niciodată. La rîndul său, Tom Cruise, în vîrstă de 46 de ani, s-a recăsătorit cu actriţa Katie Holmes, cu 17 ani mai tînără, alături de care a devenit tatăl unei fetiţe de 2 ani, Suri. Actorul american, devotat scientolog, pare însă să repete greşelile făcute în mariajul anterior, fiind acuzat de apropiaţi ai tinerei sale soţii că este un soţ mult prea posesiv, controlînd în cele mai mici detalii viaţa consoartei sale.