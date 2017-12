Nicole Kidman vrea să îşi păstreze soţul aproape

De la apariţia sa de săptămâna trecută la Balul Vieţii din Melbourne, în jurul actriţei australiene Nicole Kidman s-a ţesut o întreagă intrigă care susţine că aceasta a căzut pradă... tentaţiei bisturiului. Simpatica actriţă a afişat un decolteu mult mai generos decât de obicei. Într-o rochie „nude“ semnată Prada, Nicole Kidman a revenit la strălucirea cu care ne obişnuise anul trecut la Cannes, fiind din nou în formă fizică şi psihică foarte bună, după o prezenţă dezamăgitoare, anul acesta, în cadrul aceluiaşi festival. Actriţa a avut parte de un început de an tracasant, cu filmări reluate de mai multe ori pentru lungmetrajul ”Grace of Monaco”, decesul uneia dintre dintre cele mai bune prietene, designerul L'Wren Scott, şi absenţa destul de îndelungată a soţului său, fie implicat în emisiunea „The Voice“, fie plecat în turneu. Nicole Kidman a recunoscut într-un interviu că este foarte răsfăţată de soţul său, un romantic convins, iar cât timp au stat departe unul de celălalt, despărţirea nu i-a priit vedetei.

Presa de scandal de peste ocean titrează în continuare despre un divorţ iminent al actriţei, însă Nicole Kidman şi Keith Urban nu dau deloc această impresie. Cuplul se află în Australia, aparent în căutarea unei noi mame-surogat pentru aducerea pe lume a celui de-al treilea copil. Nicole Kidman şi Keith Urban au două fetiţe, prima fiind adusă pe lume de actriţă, cu mari emoţii, pentru că abia a putut duce sarcina la un termen considerat neriscant pentru mamă şi copil. La al doilea copil, Nicole Kidman, care a suferit de-a lungul timpului mai multe pierderi de sarcină atât în timpul mariajului cu Tom Cruise, cât şi în a doua căsnicie, nu a mai vrut să treacă prin emoţiile puternice ale unui eşec şi a apelat la o mamă-surogat. Prima lor fiică, Sunday Rose, are cinci anişori, iar a doua, Faith Margaret, are trei. Însă actriţa de 46 de ani îşi iubeşte atât de mult soţul încât ar vrea să vină pe lume şi un băieţel. Nicole Kidman mai are doi copii adoptaţi în timpul mariajului cu Tom Cruise: Isabella, de 21 de ani, şi Connor, de 19 ani.

Nicole Kidman se declară pregătită să întoarcă spatele carierei sale actoriceşti şi să se dedice complet familiei. ”Dacă ar fi să aleg între familie şi carieră, n-aş sta pe gânduri. Cele mai importante lucruri pentru mine sunt dragostea şi relaţia noastră şi copiii”, declara, la Cannes, actriţa. Nicole Kidman ar vrea şi ca soţul său să pună cariera pe planul secund. Surse din anturajul cuplului afirmă că actriţa şi-ar dori ca muzica să nu îi mai răpească soţul timp de un an de zile. Dar Keith Urban încă nu este convins că îşi doreşte să renunţe la concerte. Cea mai mare frică a lui Nicole Kidman este ca soţul său să nu fie din nou tentat de alcool şi droguri, iar timpul petrecut departe de familie se pare că are o influenţă negativă asupra muzicianului. Deocamdată, cei doi se plimbă la Antipozi şi în China, unde Nicole Kidman va primi un premiu pentru întreaga carieră, la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai. Însă actriţa nici nu vrea să audă de la Keith Urban că nu va renunţa la concerte până la anul. Ca să-l ţină cât mai aproape să-şi fi pus şi silicoane?!