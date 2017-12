Nicole Scherzinger s-a luptat cu bulimia

Cântăreaţa americană Nicole Scherzinger, care a făcut parte din grupul Pussycat Dolls, a spus, într-un interviu acordat ediţiei britanice a revistei ”Cosmopolitan”, că s-a luptat cu bulimia, la apogeul carierei sale, şi că această tulburare alimentară a însemnat o perioadă întunecată a vieţii sale. ”Este o boală oribilă, paralizantă şi a fost o perioadă întunecată pentru mine. Nu cred că a ştiut cineva din grupul sau din familia mea, deoarece am ascuns bine acest lucru, mi-era atât de ruşine. Am ştiut că nu era ceva normal sau sănătos, deoarece îmi făceam rău prin faptul că mâncam dezordonat. Era drogul meu, dependenţa mea. Este ca un cerc vicios nesfârşit”, a afirmat Nicole Scherzinger. Cântăreaţa de 36 de ani a declarat, totodată, că şi-a dat seama că suferea de o formă gravă de bulimie când a leşinat în timpul unui turneu. ”Începusem să îmi pierd vocea, nu puteam cânta la spectacole şi îmi amintesc că managerul meu m-a găsit leşinată pe podea, în Malta sau în sudul Franţei. M-am gândit că o să pierd tot ceea ce iubesc, dacă nu mă voi iubi pe mine însămi”, a adăugat Nicole Scherzinger. Referindu-se la faptul că în acea perioadă se afla în culmea succesului ca membră a trupei Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger a spus că viaţa ei era grozavă la suprafaţă, dar că se simţea nefericită. ”Aveam o viaţă grozavă pe dinafară, dar mă simţeam nefericită în interior. N-o să mai permit niciodată să se întâmple acest lucru. Avem doar o viaţă, iar la acea vreme, în 2005, aveam doar 27 de ani”, a adăugat cântăreaţa.