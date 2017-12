Nicoleta de la „Hi-Q” s-a întîlnit cu… „Black Eyed Peas”

Nicoleta Drăgan, frumoasa componentă a trupei „Hi-Q”, s-a răsfăţat, în această vară, cu o vacanţă în… Statele Unite ale Americii. „Motivele principale ale acestei vacanţe au fost relaxarea şi dorul de nepoţeii mei. Vacanţa a durat trei săptămîni, pe care le-am petrecut în Palm Springs, unde locuieşte sora mea, în Los Angeles şi în Mexic”, a mărturisit Nicoleta. De asemenea, solista trupei „Hi-Q” a precizat că ea şi cei doi nepoţi, Alyssa şi Kyle, au fost nedespărţiţi în timpul vacanţei. „Ne-am plimbat, am făcut plajă, ne-am dat cu ski-jet-ul, am mers la cumpărături. Îmi sînt atît de dragi, încît eu le spun… copiii mei. Mi-am dorit foarte mult această vacanţă, de linişte, de odihnă, mai ales că a venit după o perioadă încărcată de proiecte”, a mai spus artista.

Aflată în Statele Unite, Nicoleta a profitat de acest lucru şi s-a întîlnit şi cu cea mai bună prietenă a sa, care locuieşte în Los Angeles, oraş în care a avut parte şi de o întîlnire… interesantă. „Pînă să ajung la prietena mea, am dat nas în nas cu cei de la Black Eyed Peas. Eram în aeroportul din L.A. şi am nimerit unii lîngă alţii, într-un restaurant. Ei mergeau la un concert în New York”, a precizat Nicoleta.

Finalul vacanţei blondei de la „Hi-Q” a fost cel puţin la fel de picant ca şi mîncarea tradiţională a ţării, Mexicul, locul unde Nicoleta s-a relaxat alături de nepoţeii săi. „Am stat patru zile în Mexic, împreună cu un grup de prieteni, cu iubitul meu şi cei doi nepoţei. Am preferat să lenevim la soare, să mîncăm multă quesadilla – preferata mea – şi să ne bucurăm unii de alţii”, a mai spus solista trupei „Hi-Q”.