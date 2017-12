Nicoleta Luciu a împlinit 30 de ani

Nicoleta Luciu, interpreta Sorayei din telenovela „Iubire si onoare\", ce va avea marea premieră pe 20 septembrie, a împlinit, ieri, 30 de ani. „Anul acesta, am ales să merg la prietena mea, Luminiţa, în Buftea. Ne-am gândit noi încă de anul trecut să facem un grătar şi o petrecere câmpenească, că o dată-n viaţă faci 30 de ani. Cel mai fericit a fost cel mic, Zsolt, fericit că are cu cine să se joace, dar şi că mama lui a primit foarte multe cadouri\", a povestit actriţa.

Iar cel mai frumos dar a venit chiar de la fiul ei, Zsolt. „De la începutul săptămânii, îl duc pe Zsolt la grădiniţă. Îi place foarte mult şi joi dimineaţă, am avut surpriza, când plecam de la grădiniţă, să-l aud pe fiul meu că strigă după mine şi-mi spune ‘bye-bye’. Semăna mai mult cu ‘bau-bau’, dar am realizat că-şi ia ‘la revedere’ în engleză. Am fost cea mai fericită mămică din lume\", a mărturisit Nicoleta. Cadourile din partea celui mic nu s-au oprit aici. „Vineri după-amiaza, când l-am luat de la grădi’, Zsolt mi-a arătat un desen. Erau, de fapt, degetele lui colorate puse pe o hârtie albă, pentru că nu ştie, încă, să mânuiască pensula. Doamna educatoare mi-a spus că este primul lui cadou pentru mine şi l-am pus la panoul cu creaţiile lor artistice. Nu cred că mi-aş putea dori un dar mai frumos\", a adăugat artista.

Nicoleta Luciu şi-a propus să-şi serbeze ziua într-un cadru intim, unde să mănânce din bunătăţile de pe grătar şi să guste din tort. „Nu vreau să îmi refuz nimic astăzi (n.r. ieri), totul arată foarte bine încât voi gusta câte puţin din toate. Tortul este delicios şi îmi va face plăcere să ciocnesc cu cei dragi un pahar de şampanie pentru copii\", a mai spus Nicoleta.