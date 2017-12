Nicoleta Luciu se menţine în formă cu Kangoo Jumps

Nicoleta Luciu, actriţă de telenovele în ultimii ani şi mereu în centrul atenţiei datorită siluetei de invidiat, se menţine în formă cu mult sport: merge la sală, practică Kangoo Jumps şi se plimbă cu rolele în parc. De când a descoperit pasiunea pentru Kangoo Jumps, Nicoleta nu ezită să încalţe ghetele specifice acestui sport ori de câte ori are ocazia.

„Când era cald, mergeam săptămânal în parc, dar de când s-a făcut mai frig exersez pe balcon de trei-patru ori pe săptămână câte 20 de minute. Îmi place foarte mult să fac Kangoo Jumps. Mi se pare uşor, la îndemână şi arzi foarte mule calorii. De asemenea, amortizează impactul cu solul şi protejează articulaţiile şi încheieturile. Prefer mişcarea în aer liber şi profit de vremea frumoasă de câte ori am posibilitatea\", spune Nicoleta Luciu.

Mai mult, Nicoleta Luciu face mişcare chiar pe platourile de filmare. „Îmi place să mă plimb şi cu rolele, am învăţat acum şapte-opt ani. Mă plimb pe aleile din Buftea atunci când am pauză între secvenţe. În ultimul timp, am început să fac mai mult sport, pentru că îmi dă o stare de bine, dar şi un tonus bun. Atunci când sunt în parc şi fac Kangoo, copiii sunt primii care vin entuziasmaţi la mine şi le spun mamelor că vor şi ei\", povesteşte vedeta TV.

Fanii Nicoletei Luciu pot vedea pe site-ul www.nicoletaluciu.ro un material video realizat în timpul unui antrenament sportiv cu rolele şi Kango Jumps în parc.