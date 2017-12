Nicoleta Luciu vrea să-şi micşoreze stomacul

Deşi este considerată una dintre cele mai sexy vedete autohtone, Nicoleta Luciu nu este mulţumită pe deplin de înfăţişarea ei, mai exact de cele zece kilograme în plus pe care spune că le are. În aceste condiţii, Nicoleta este decisă să recurgă la ajutorul unui chirurg, pentru a-i fi micşorat stomacul. Ea spune că, deşi merge la sală, face mişcare şi se hrăneşte sănătos, nu poate scăpa de cele câteva kilograme în plus, iar problema principală o reprezintă senzaţia de foame permanentă.

Nicoleta Luciu a explicat: „Eu, în momentul de faţă, am 63 de kilograme. De trei luni încerc să ajung la 53 de kilograme şi nu reuşesc să dau jos nimic. În permanenţă mi-e foame şi vreau să mă operez acum, pentru că, dacă nu o să o fac, există posibilitatea ca mai târziu să ajung să regret că nu am făcut acest gest. Vreau să previn“.