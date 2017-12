Nicușor Constantinescu a fost operat din nou în SUA

Astăzi, la Tribunalul București, se va judeca noua cerere a procurorilor DNA de arestare preventivă depusă zilele trecute pe numele președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. Noua cerere se încadrează perfect în trendul pe care l-a abordat, mai nou, DNA împotriva șefului CJC: prigoana. Procurorii refuză să țină cont de documentele medicale prezentate de avocații apărării, ce atestă că Nicușor Constantinescu nu poate face față provocărilor unui drum SUA - România și, în plus, trebuie să urmeze proceduri medicale ce i-ar asigura reușita intervențiilor chirurgicale la care a fost supus până acum. Mai mult decât atât, potrivit afirmațiilor primarului Constanței, Radu Mazăre, Constantinescu a suportat, zilele trecute, o nouă operație. Șeful administrației constănțene a mai spus că procesul de vindecare a lui Nicușor Constantinescu nu a decurs așa cum ar fi trebuit. „Am vorbit cu el acum două zile și a fost operat din nou. Este la New York, a fost internat două zile, i-au făcut morfină și i-au mai făcut o gaură în burtă. E amestecată treaba, pentru că a făcut iar o pungă de puroi de 600 mg“, a declarat Mazăre. Primarul a adăugat că, în condițiile în care vindecarea se face atât de greoi, până când nu termină toate aceste probleme președintele CJC nu poate începe radioterapia: „i-au făcut morfină două zile, vă dați seama că nu e ușor dacă au apelat la morfină“. Revenind la termenul de astăzi, trebuie să adăugăm că se va analiza și cererea avocaților președintelui CJC de prelungire a șederii sale în SUA până la 1 octombrie. Este pentru a doua oară când procurorii DNA solicită arestarea preventivă a lui Nicușor Constantinescu de când acesta se află la tratament în SUA, precedenta cerere fiind respinsă de Curtea de Apel București, în 16 iulie.

Azi-noapte, la închiderea ediţiei, am intrat în posesia celui mai recent set de documente care atestă starea medicală a lui Nicuşor Constantinescu. Potrivit Compartimentului Comunicare al CJC, “având în vedere ultimele informații apărute în presă, referitoare la starea medicală a președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, facem publice ultimele documente medicale și fotografii care certifică situația critică în care se află acesta. Înscrisurile sunt autentificate prin Apostila Convenției de la Haga 1961”. Este pentru a patra oară când medicii care îl tratează pe Constantinescu atestă, cu acte foarte clare, faptul că președintele CJC se află într-o stare critică și că orice deplasare mai lungă poate să-i pună viața în pericol. Într-unul dintre documente, dr. Doru Paul, profesor asistent de medicină, hematologie - oncologie, la Monter Cancer Center, de la Spitalul Universitar Hofstra North Shore LIJ, New York, declară: “Dl. Nicuşor Constantinescu a fost supus unei proceduri de admitere de urgenţă la spital datorită unor complicaţii medicale. D-nul Nicuşor Constantinescu este într-o stare critică, dar stabilă. Studii adiţionale scot în evidenţă noi complicaţii despre starea d-nului Nicuşor Constantinescu, care necesită tratament urgent. Aşa cum am indicat şi anterior, d-nul Nicuşor Constantinescu nu este stabil să călătorească din punct de vedere medical şi necesită supraveghere medicală atentă pentru o serie de afecţiuni şi complicaţiile care decurg din acestea”.

Reamintim că, anterior dr. Doru Paul, astfel de acte au mai trimis și Mohamad E. Allaf, șeful Departamentului de Chirurgie Robotică al Spitalului „Johns Hopkins” din Baltimore, Maryland, precum și Şerban Cocioabă, de la clinica Medical Metamorphosis din New York.)

Cel mai recent set de documente şi fotografii din urgenţa Spitalului Universitar Hofstra North Shore LIJ, New York, pot fi vizualizate în ediţia online a cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro.