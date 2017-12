Nicușor Constantinescu, cercetat în libertate

Magistrații Curții de Apel București au confirmat, ieri, sentința Tribunalului București conform căreia președintele CJC, Nicușor Constantinescu, poate fi cercetat în libertate. Prin această decizie definitivă, magistrații au respins contestația înaintată de DNA față de hotărârea instanței preliminare. Amintim că procurorii DNA ceruseră instituirea măsurii controlului judiciar în dosarul în care președintele CJC este acuzat că nu a plătit o factură telefonică de 3.000 de lei a Centrului Militar Zonal (CMZ). Tribunalul a respins această solicitare, iar vineri, prin decizia luată, și Curtea de Apel București a analizat și decis în consecință cu documentele care au stat la baza judecării cazului. Asta după ce a întârziat de două ori judecarea contestației DNA, a doua amânare fiind motivată de faptul că magistrații au vrut să analizeze noile documente medicale ce fuseseră trimise de doctorii din SUA, acte ce au fost autentificate cu apostila de la Haga și care atestă că starea de sănătate a lui Nicușor Constantinescu este foarte gravă. Procurorii DNA se așteptau, probabil, la o altă decizie din partea Curții de Apel, în condițiile în care, în urmă cu doar o săptămână, magistrații Tribunalului București au luat o cu totul altă decizie într-un alt dosar al șefului CJC. Mai exact, în 24 iulie, în dosarul în care Constantinescu este acuzat că nu a permis Curții de Conturi să verifice documentele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, Tribunalul a ignorat dovezile care arată că președintele CJC a suferit complicații ale bolii de care suferă și care l-au dus din nou, în 21 iulie, pe masa de operație. Neținând cont de documentele semnate de medicii care îl tratează pe Constantinescu și care au fost autentificate cu apostila de la Haga, judecătorii au decis că președintele CJC ar trebui să fie arestat preventiv. S-a ținut cont în susținerea acestei decizii a magistraților de un filmuleț neclar, postat de o persoană a cărei identitate este necunoscută. Nu se poate ști exact nici data în care a fost făcut. Chiar și așa, pe numele lui Constantinescu a fost emis un mandat internațional de arestare. Evident că împotriva hotărârii Tribunalului a fost depusă contestație, care va fi analizată de Curtea de Apel București în 5 august. Este incredibil însă cum judecători de la două instanțe, având la dispoziție aceleași patru seturi de documente medicale, au luat decizii radical diferite.

SPERANȚE Și pentru că magistrații CAB au decis favorabil pentru șeful CJC, avocatul Marius Mocanu spune că se va prezenta la instanță, în celălalt dosar, mai încrezător într-un rezultat pozitiv pentru clientul său. „Această soluție definitivă va fi folosită de noi ca argument în contestația ce are termen în 5 august. Evident că pentru identitate de rațiune, dacă într-unul dintre dosare s-a decis definitiv că nu mai este necesară măsura controlului judiciar față de Constantinescu, bineînțeles că discuția o vom reitera în cadrul celeilalte contestații, cu atât mai mult cu cât aici este vorba nu doar de control judiciar, ci este vorba despre o măsură de arestare preventivă“, a declarat Mocanu. El a mai spus că filmulețele care au apărut pe un site de socializare și care îl prezintă pe Nicușor Constantinescu fumând la o terasă din New York au fost vizionate și analizate la Curtea de Apel București. „Judecătorul, prin soluția pe care a dat-o azi (vineri - n.r.), a dat o valoare probatorie mai mare înscrisurilor medicale pe care le-am depus noi decât acelor filmulețe pe care le-a depus DNA“, a explicat Mocanu. În ce privește starea actuală de sănătate a lui Constantinescu, în conformitate cu afirmațiile avocatului, aceasta este puțin mai bună. Mai bună decât săptămâna trecută, însă nu suficient încât să fi început radioterapia, care reprezintă continuarea tratamentului de care are nevoie președintele CJC pentru refacere. „Probabil că, în funcție de evoluția sa, va începe radioterapia cât de curând, pentru că și el are interesul să înceapă acest tratament cât mai repede“, a mai spus avocatul.