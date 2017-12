Nicușor Constantinescu, din nou pe masa de operație

12:04:31 / 03 Septembrie 2014

Costuri asa zise interventii?

Cum se imbolnavesc politicienii (adica ii cheama DNA in vizita) cum simt nevoia sa se trateze in strainatate! Cat costa toate "operatiile" astea? De unde are domnu' bani sa se trateze tocmai in America? Eu abia imi permit sa ma tratez in Romania la spital si altii se trateaza numai in strainatate!