Nicușor Constantinescu a părăsit în urmă cu puțin timp Penitenciarul Rahova. La ieșire, acesta a declarat că merge să-și vadă familia, totodată el afirmând că aceste arestări trebuie să înceteze. ”Mă duc la familia mea. A fost foarte dificil prin ce am trecut în America, nu aș dori nimănui să treacă prin aceeași situație. Am renunțat la radioterapie, dar nu pentru că nu am mai avut bani. Cred că orice om trebuie să reziste la tot ce îi dă Domnul și viața. Cu aprobarea instanței, pot să plec. Să încetăm cu arestările. Vreau să îmi văd mama, soția, pe Ștefan, pe Smaranda”, a spus Constantinescu. Preşedintele ales al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, va fi cercetat sub control judiciar, a decis, astăzi, Curtea de Apel Constanţa, care a admis solicitarea acestuia de înlocuire a arestului preventiv, în dosarul privind nefinanţarea Centrului Militar Zonal. Pronunțarea Curții de Apel Constanța este definitivă.