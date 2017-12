Nicușor Constantinescu: ”Toate organizațiile PSD au cerut schimbarea ministrului Jusției”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a afirmat, astăzi, într-o conferință de presă, că toate organizațiile PSD din țară au cerut schimbarea ministrului Justiției, Robert Cazanciuc. Constantinescu a declarat că este nemulțumit de activitatea lui Cazanciuc în fruntea ministerului deoarece toate memoriile pe care i le-a trimis pentru a semnala abuzurile la care este supus de către procurori au rămas fără răspuns. ”Mi-am exprimat nemulțumirea împotriva lui Cazanciuc, pentru simplul fapt că am făcut și eu ”n” memorii ca cetățean al României către dânsul și când eram în America și când eram în România și în care am spus că am fost cercetat abuziv de către procurori - cercetarea abuzivă reprezintă o infracțiune - și nu am primit nici măcar răspuns deși ministrul al Justiției, indiferent cum îl cheamă, este cel mandatat de lege și de Constituție să apere drepturile de cercetare în justiție ale cetățenilor români”, a afirmat Constantinescu.