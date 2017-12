Nicu Constantin îşi aniversează ziua în spital

Nicu Constantin va împlini, astăzi, 70 de ani, iar medicii care îl îngrijesc doresc, în limita condiţiilor secţiei Anestezie Terapie Intensivă, unde actorul este internat de aproape trei luni, să îl serbeze, ei pregătindu-i acestuia un tort aniversar. “Din păcate, nu putem vorbi despre o ameliorare, dar nu ne pierdem speranţa. Nu am reuşit să îl deconectăm de la aparatele de respirat, decît perioade scurte de timp. Pacientul respiră singur doar intervale scurte de timp, ceea ce impune menţinerea lui sub strictă supraveghere medicală şi acum, la aproape trei luni de la internarea în spital, din 11 mai”, a declarat, ieri, comandantul Spitalului Militar din Capitală, Ioan Sîrbu. Amintim că actorul a fost internat, în 11 mai, cu o suferinţă pulmonară severă şi alte boli asociate. “Acum plămînul este curat, dar, din păcate nu are forţa să reia complet activitatea respiratorie”, a spus medicul.