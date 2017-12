Nicu Patoi şi Platonic Band îşi încep turneul la Constanţa

Începând de astăzi, Nicu Patoi şi Platonic pornesc în turneul naţional de promovare a albumului „Sweet Little 6STRING”. Artiştii de jazz îşi încep turneul chiar la Constanţa, unde vor susţine un concert în această seară, de la ora 21.00, în clubul Phoenix. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 30 de lei.

Turneul lor se va desfăşura atât în 2013, cât şi în 2014 şi vizează câteva dintre cele mai importante oraşe din ţară. Prin acest turneu, intitulat „Middle of the Week Tour”, Nicu Patoi & Platonic şi-au propus să prezinte publicului noul album, lansat în anul 2012. Lansarea materialului discografic „Sweet Little 6STRING” a fost urmată de participarea la diverse festivaluri, concerte şi emisiuni radio şi TV de specialitate, culminând cu recitalul din deschiderea concertului chitaristului Joe Satriani, care a avut loc la Bucureşti, în vara acestui an.

Chitaristul Nicu Patoi, fondatorul trupei Platonic Band, în 1995, s-a remarcat rapid în peisajul muzical românesc, anul 1996 marcând începutul colaborării sale cu Ştefan Bănică jr. Albumul de debut al Platonic Band, „Saved by the Holy Love”, a apărut în anul 1997, dar ascensiunea formaţiei a avut loc în 2003, după mai mulţi ani de pauză concertistică, atunci când lui Nicu Patoi i s-a propus să lucreze la o emisiune de specialitate. Platonic Band devenea, astfel, trupa gazdă a emisiunii, bifând nenumărate apariţii alături de nume mari ale industriei muzicale. Bunul prieten şi „coleg” de scenă al lui Nicu Patoi, Berti Barbera, nu va lipsi nici el de la concertul din această seară.