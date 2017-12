Niculescu, învinsă în turul secund la US Open

Tenismena Monica Niculescu, locul 41 WTA, a fost eliminată în turul secund al US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, fiind învinsă cu scorul de 6-1, 6-4, după o oră şi 19 minute, de Flavia Pennetta (Italia), cap de de serie nr. 26 şi locul 26 WTA. Partida a fost perturbată de o dronă, care a căzut în tribunele arenei „Louis Armstrong” de la Flushing Meadows. Incidentul de pe al doilea stadion ca mărime din complexul de la New York i-a pus în alertă pe organizatori. O dronă care a apărut zburând deasupra arenei a căzut în tribune, la aproximativ 15 de metri de teren, la scorul de 5-2 pentru Penetta, în setul al doilea. Din fericire, drona nu a lovit pe nimeni, porţiunea respectivă nefiind ocupată de spectatori. „A fost un pic înfricoşător, trebuie să spun. Ţinând cont ce se întâmplă în lume... M-am gândit: OK, s-a terminat”, a spus Pennetta, care nu a ştiut că este vorba despre o dronă, pentru că nimeni, arbitrul sau vreun oficial, nu a informat-o pe teren. Tenismena italiană a povestit că şi antrenorul, şi fizioterapeutul ei s-au speriat, deşi stăteau în partea opusă locului în care a căzut drona. Meciul nu a fost oprit, Niculescu recuperând până la 5-4, însă a pierdut în game-ul următor, după două puncte câştigate de Pennetta, la 40-40. Pe parcursul celor trei game-uri finale, aproximativ 20 de polițişti în uniformă şi forţe antitero au apărut şi au încercuit zona unde a căzut drona, iar terenul a fost evacuat imediat după încheierea meciului. Pentru performanța de la US Open, românca va primi un premiu de 68.600 de dolari şi 70 de puncte WTA. Niculescu va continua pe tabloul de dublu, în echipă cu Olga Savciuk (Ucraina), cele două fiind calificate în turul al doilea.

ÎNFRÂNGERI PE LINIE LA DUBLU

Perechea formată din Andreea Mitu și Teliana Pereira (Brazilia) a fost învinsă cu scorul de 6-1, 7-6 (7/2), după o oră şi 22 de minute, de favoritele nr. 3, Timea Babos (Ungaria) și Kristina Mladenovic (Franţa), în runda inaugurală a probei de dublu feminin. Pentru prezenţa pe tabloul principal, cele două vor primi un cec în valoare de 14.200.

La dublu mixt, cuplul format din Alexandra Dulgheru și Florin Mergea a cedat încă din primul tur, cu scorul de 6-2, 6-2, după 46 de minute, în fața perechii australiene Daria Gavrilova și John Peers, și va primi un cec de 5.000 de dolari pentru participarea pe tabloul principal. Mergea va continua pe tabloul de dublu masculin, alături de indianul Rohan Bopanna, cei doi, favoriți nr. 6, fiind calificați în turul secund.