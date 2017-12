Nicuşor Constantinescu, eliberat

Tribunalul Bucureşti a decis, astăzi, că preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, va fi cercetat sub control judiciar, iar şeful Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti. Procurorii anticorupţie, care îl acuză pe Constantinescu de abuz în serviciu, iar pe Adrian Gâmbuţeanu de complicitate la această infracţiune, ceruseră arestarea preventivă a celor doi. Imediat după anunţarea deciziei potrivit căreia va fi cercetat în libertate, Nicuşor Constantinescu a plecat de la tribunal. Prima declaraţie post-eliberare a lui Nicuşor Constantinescu a fost făcută pe scările instituţiei de justiţie: "Această înjosire şi jignire a mea este gravă pentru că este adresată şi celor care m-au ales în trei mandate. Nu se poate să mă iei ca pe un animal, să mă duci cu sirene şi cu tot ce s-a întâmplat şi să fiu eliberat după 24 de ore, în baza argumentelor pe care am apucat să le prezentăm. Vă reamintesc că abia ieri dimineaţă m-am trezit cu mascaţii în casă, în acest nou dosar 124 şi abia seara, la ora 17.00, am aflat care sunt așa-zisele abuzuri în serviciu".

Amintim că preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, şi şeful Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu, au fost reţinuţi, aseară, de procurorii DNA. Reţinerile au fost dispuse după ce Constantinescu şi Gâmbuţeanu au fost luaţi de anchetatori din Constanţa şi aduşi în Bucureşti, la sediul central al DNA, unde au fost audiaţi. Anchetatorii au făcut percheziţii la locuinţa lui Constantinescu şi la sediile Consiliului Judeţean şi Regia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa. Cu acest prilej, au fost ridicate mai multe documente de la locuinţa lui Nicuşor Constantinescu şi de la sediul Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri.