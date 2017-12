Nicușor Constantinescu intră în greva foamei

20:48:38 / 03 Iunie 2016

Avocatul diavolului

Bai nene avocat, tare ma indoiesc ca cineva il vrea mort pe porcul asomat, insa cu siguranta tu ai mutra de cioclu asa ca ceva se leaga pe acolo ... nu stiu daca in meseria voastra raspundeti in fata cuiva pentru afirmatiile facute in spatiul public, insa cu siguranta pentru gogoasa asta cu justitia care omoara oameni si apoi ii si condamna ar trebui sa raspunzi ( oricum nu cred ca te mai intereseaza ce se va mai intampla de acum inainte la cati bani ai luat de la clientul tau) ... iar voi, gasca asta de penali care ati talharit acest judet, credeti ca ne puteti prosti la nesfarsit cu aburelile voastre, cu bolile voastre inchipuite, cu incercarile de fentare a legii si cu folosirea presei aservite pentru a convinge oamenii (cum e Mihnea de mai sus pe care l-ati convins deja) ca sunteti nevinovati ... din pacate pentru voi si din fericire pentru noi timpul vostru a trecut si este momentul sa platiti si sa stati dracului la parnaie, acolo unde va este locul ... oricum, din pacate pentru noi cei care chiar muncim pentru un salariu si nu primim spagi, comisioane sau parandarat-uri, dupa ce veti face un an-doi de parnaie veti ramane cu averea stransa prin infractiuni ... de ce? pentru ca legile in Romania sunt facute pentru penali, de catre penali si pentru ca toata lumea stie ca, nu-ia asa, "corb la corb nu-si scoate ochii ... in concluzie, chiar nu inteleg aceasta telenovela a porcului asomat ... fii barbat bai nicusoare, stai putin la bulau si apoi iesi si te bucuri in liniste de averea stransa prin incalcarea legii ... si o sa ai timp sa te operezi unde vrei tu si de amigdale si de urdori si poate chiar si de matreata ... hai sictir si mars la puscarie, porcule! – comentariu sters de catre pupincuristii care cenzureaza acest ziar si postat a 5-a oara -