Nigel Farage a postat o fotografie de la o „cină cu The Donald“

Fostul lider al partidului UKIP, Nigel Farage, a postat pe Twitter o fotografie în care apare luând "cina cu The Donald", aceasta fiind ultima întâlnire dintre președintele american, Donald Trump, și politicianul britanic, critic al premierului conservator Theresa May, transmite Reuters. Farage, care a contribuit la victoria campaniei în favoarea Brexitului la referendumul din iunie de anul trecut, este dornic să-și întărească legăturile cu Trump, după ce și-a dat demisia anul trecut din postul de președinte al UKIP, formațiune anti-UE, comentează agenția citată. În fotografia intitulată "Cină cu The Donald", Farage apare zâmbitor, privind către cameră, alături de Trump și alte patru persoane așezate în jurul unei mese, la Trump International Hotel.