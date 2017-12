Nigel Farage, alungat dintr-un pub

Manifestanţi anti-UKIP au invadat un pub din Kent în care liderul partidului, Nigel Farage, lua masa, duminică după-amiază, împreună cu soţia şi cei doi copii ai lor, relatează Sky News. Zecile de protestatari au mers iniţial la George & Dragon, unde fusese fotografiat anterior Farage, dar au realizat că acesta nu se află acolo. Demonstranţii s-au deplasat apoi către Queen's Head, au alungat familia Farage şi s-au urcat pe capota maşinii liderului UKIP în timp ce acesta pleca. ”Sper că aceşti demonstranţi sunt mândri de ei. Copiii mei au fost atât de speriaţi de comportamentul lor încât au fugit imediat să se ascundă. În momentul în care scriu acest lucru, o rudă a plecat să aibă grijă de ei şi încă nu au ajuns acasă. Aceste persoane sunt nişte gunoaie”, a afirmat Farage. Cei doi copii pe care Farage îi are cu cea de-a doua sa soţie, Kirsten, Victoria şi Isabelle, în vârstă de 15, respectiv 10 ani, au fost găsiţi şi s-au întors acasă.

Dan Glass, din cadrul mişcării Stand Up To UKIP, care a organizat protestul, a declarat că membrii grupului purtau haine de carnaval şi erau inclusiv imigranţi, activişti HIV, homosexuali, persoane cu dizabilităţi şi mame care alăptează. Glass a declarat pentru Sky News că liderul UKIP a ieşit din pub şi i-a calificat pe protestatari drept ”trişti şi singuri”. Aproximativ 100 de persoane cântau melodia ”We Are Family” şi dansau conga prin localitate, a adăugat el. Farage a trecut prin mulţime pentru a ajunge la maşină şi a fost urmărit pe drum. Unii dintre manifestanţi au urcat pe capota maşinii sale. Răspunzând afirmaţiilor potrivit cărora copiii lui Farage au fugit, Glass a declarat: ”Stătea singur şi a plecat singur. Noi nu am văzut niciun copil”. UKIP ar fi cerut ca statul să îi acorde protecţie lui Farage la alegerile generale, pe fondul temerilor că ar putea fi vizat periodic de protestatari.