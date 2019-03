NIGHTLOSERS și blues „condimentat“, la Doors

NIGHTLOSERS condimentează blues-ul american cu cele mai surprinzătoare inserții etno-române, maghiare și țigănești; energie debordantă, veselie, porci de cauciuc. Înființată în 1994, NIGHTLOSERS cântă blues ardelenesc, un etno-blues construit ca display muzical postmodern, în care acordurile serioase ale blues-ului american sunt piperate cu intervenții etno române, maghiare și țigănești, montate în conformitate cu o imagine (a formației) desprinsă parcă dintr-un film autoironic. Nightlosers au reprezentat România în mai toate țările din Europa, dar și în SUA sau Canada.

Hanno Höfer (voce, chitară, muzicuță, washboard)

Grunzo Geza (keyboard)

Claudiu "Nasu" Purcarin (tobe)

Jimi "El" Lako (vioară, chitară, mandolină, banjo)

Lucian Pop (electric & double bass)

Sunt cunoscuți de publicul larg datorită pieselor ”Bețivan Ratat” și ”Dragostea-i ca și o râie”, piese ce reflectă mai degrabă spiritul umoristic specific trupei prezent și el în concertele live, unde pasajele de blues se îmbină natural cu muzica tradițională autentică ardelenească (țigănească, ungurească si românească).

Discografie:

Sitting on the top of the world (1994)

Plum Brandy Blues (1998)

Rhythm & Bulz (2004)

Cinste Lor (2013)

HANNO HÖFER, scenarist, regizor, interpret de blues, de jazz și de muzică populară transilvăneană, liderul formației Nightlosers are, când cântă, o prezență atât de electrizantă, încât pune iarna pe fugă și aduce primăvara mai repede, cu entuziasmul lui.

Duminică, 3 martie, la Club Doors, de la ora 19:30, nu ratați întâlnirea cu una dintre cele mai inspirate trupe din România.

Prețul unui bilet este 40 de lei. Relații, la nr de tel.: 0763661622.