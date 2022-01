Nightwish canta la Bucuresti in 2022

Pe 1 august 2022 va asteptam la Romexpo la un show memorabil alaturi deNightwish.

Nightwish revin la Bucuresti in cadrul turneului HUMAN. :II: NATURE.", nume pe care il poarta si noul lor album care a fost lansat in luna aprilie 2020. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret special si se pun in vanzare pe 10 decembrie la ora 10:30 pe iabilet.ro.



Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia.



Nightwish este genul de formatie care nu mai are nevoie de nicio prezentare, dupa mai bine de 20 de ani pe scena internationala a metalului, Nightwish si-a asigurat prezenta in istoria muzicii.



Cu 9 albume la activ, compuse in mare parte de fondatorul si mastermind-ul Tuomas Holopainen, Nightwish a ajutat mult la popularizarea si dezvoltarea symphonic metalului precum si la asa numitelor female fronted metal bands. Trepatat, albumele formatiei au ajuns in topurile din intreaga lume, primind peste 60 de Discuri de Platina si de Aur pentru vanzarile din cele doua decenii de activtiate.



Cel mai recent album, 'Human. :II: Nature.Dark Passion Play' a fost lansat pe 10 Aprilie 2020, fiind primul album dublu al formatiei si primul album in care Kai Hahto este tobosarul oficial al trupei. Discul ajunge in peste 20 de Topuri din intreaga lumea, in jumatate din ele fiind plasat pe primele trei pozitii.



In momentul de fata Nightwish inseamna:



Tuomas Holopainen – clape

Emppu Vuorinen – chitara

Jukka Koskinen– bass

Troy Donockley – instrumente traditionale

Floor Jansen – voce

Kai Hahto - tobe



Biletele au urmatoarele preturi:



- primele 200 de bilete:

Wishmasters - 329 lei

Elvenpaths - 239 lei

Islanders - 149 lei



- presale:

Wishmasters - 349 lei

Elvenpaths - 259 lei

Islanders - 169 lei



- la acces:

Wishmasters - 370 lei

Elvenpaths - 280 lei

Islanders - 190 lei



La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 12 lei.



Numarul biletelor la categoriile Wishmasters si Elvenpaths este limitat la 2000 de bucati din fiecare categorie.



Se pun in vanzare doar 10.000 de bilete pentru acest show.



Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.



Copiii sub 2 ani au acces gratuit insotiti de un adult posesor de bilet valabil. Recomandam fanilor care vin cu copii sub 10 ani sa le proteje acestora urechile cu casti speciale. La concert volumul va fi puternic si acesta poate afecta auzul copiilor.



Organizatorii vor pune la dispozitie suficiente puncte de vanzare a bauturilor pentru a evita cozile. Recomandam totusi sa veniti la concert din timp si nu inainte de ultima trupa. Este normal ca la orele de varf, fix inainte de intrarea pe scena a trupei cand se atinge capacitatea maxima a locatiei, barurile sa se aglomereze. Organizatorii vor oferi un program detaliat cu cateva saptamani inainte de concert. Va rugam consultati programul final cu 3 zile inainte de eveniment pemetalhead.ro

Accesul cu umbrele este interzis.