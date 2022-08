Nightwish la Bucuresti: Program si reguli de acces

Pe 1 august 2022 va asteptam la Romexpo la un show memorabil alaturi de Nightwish.Nightwishrevin la Bucuresti in cadrul turneului HUMAN. :II: NATURE.", nume pe care il poarta si noul lor album care a fost lansat in luna aprilie 2020.

In deschidere vor urca pe scena Mister Misery, formatie din Suedia, ce abordeaza un melodic alternative metal, cu influente de industrial pe alocuri.

Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 18:30 iar concertele incep de la ora 19:30. Dupa deschiderea portilor puteti sosi la orice ora doriti pentru a vedea trupele favorite. Evenimentul are loc in aer liber.

1. Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

La Romexpo va fi prezent un medic care poate oferi Primul Ajutor in caz de nevoie.

2. Program

OPEN DOORS 18:30

Mister Misery 19:30-20:30

Nighwish 21:00-...

3. ACCESUL COPIILOR

- Copiii sub 7 ani au acces gratuit insotiti de un adult posesor de bilet valid

- Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe baza de bilet si doar daca acestia sunt insotiti de catre un adult posesor de bilet valid.

- Organizatorii nu recomanda prezenta la concert a copiilor fara casti de protectie! Zgomotul foarte puternic poate dauna auzului celor mici.

4. Categorii de bilete si bratari

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului de concert, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

Posesorii de bilete la categoriile VIP, Wish Masters (A) si Elvenpaths (B) vor primi la acces bratari speciale ce le permit accesul in zona in care au bilete. Bratarile trebuie pastrate la mana, exact asa cum au fost puse, pe toata durata concertului. Bratarile nu sunt transmisibile si nu trebuie deteriorate pe intreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la Islanders (C) nu vor primi bratara la acces.

- Categoria VIP - aproape de scena, pe platforma la inaltime, cu locuri la canapele si bar separat

- Wish Masters (A) - in picioare, in fata scenei; posesorii de biletele la Wish Masters (A) au voie si in categoriile Elvenpaths (B) si Islanders (C).

- Elvenpaths (B) - in picioare in spatele categoriei Wish Masters (A). Posesorii de bilete la categoria Elvenpaths (B) nu au voie sa intre la categoria Wish Masters (A), dar au voie la categoria Islanders (C).

- Islanders (C) - in picioare in spatele categoriei Elvenpaths (B) . Posesorii de bilete la categoria C nu voie sa intre la nicio alta categorie.

BILETE:

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

- presale:

Wishmasters - 349 lei

Elvenpaths - 259 lei

Islanders - 169 lei

- la acces:

Wishmasters - 370 lei

Elvenpaths - 280 lei

Islanders - 190 lei

La pretul tuturor biletelor comandate in presale se adauga comisionul de emitere bilet de 15 lei.