Nike domină lupta echipamentelor de la EURO 2008

Compania americană Nike domină campionatul EURO 2008, cinci dintre cele opt echipe care s-au calificat în sferturile de finală purtînd echipamente sportive Nike, în timp ce Adidas are doar două echipe calificate, iar Puma numai una. Portugalia, Croaţia, Rusia, Olanda şi Turcia au ajuns în sferturile de finală purtînd Nike, ceea ce face ca socotelile producătorului american să fie din ce în ce mai îmbucurătoare. Numai echipa naţionalei suedeze, sponsorizată de Umbro, nu s-a calificat. Umbro a fost preluat anul trecut de Nike şi sponsorizează şi echipa Angliei, care anul acesta nu a ajuns în turneul final al EURO. Dintre cele cinci, doar două vor ajunge în semifinale, ţinînd cont că Portugalia a fost eliminată, iar celelalte se întîlnesc între ele în sferturi. Pentru Puma, în schimb, turneul european s-ar putea transforma într-un dezastru total, avînd în vedere că numai Italia, dintre toate echipele care au echipamente Puma, s-a calificat în finală. Puma n-a avut vreo şansă cu gazdele Austria sau Elveţia şi nici cu Polonia sau Cehia. Adidas se zbate din greu să rămînă în joc, Germania şi Spania fiind singurele echipe cu echipamente Adidas care au trecut de faza grupelor. Chiar şi aşa, Adidas are speranţe să fie reprezentată în finală, ţinînd cont că germanii au depăşit faza grupelor. Sub marca Adidas au mai evoluat şi echipe ca Franţa, Grecia şi România, dar acestea au dezamăgit.