Nike va „îmbrăca“ fotbaliștii de la Chelsea Londra și FC Barcelona

După ce a reziliat contractul cu Adidas, clubul britanic Chelsea Londra a ajuns la o înţelegere cu firma de echipament sportiv Nike, care urmează să-i plătească formaţiei patronate de rusul Roman Abramovici 76,7 milioane de euro anual. Formaţia antrenată de Guus Hiddink a terminat Premier League pe locul 10, iar săptămâna trecută a plătit compensaţii de 40 milioane de euro către fostul sponsor tehnic al clubului, Adidas, cu care care mai avea contract până în 2023. Cele două părţi colaborau încă din anul 2006, atunci când a fost semnat primul contract.

În ciuda faptului că nu a reuşit să se califice în Champions League, Chelsea a parafat o înţelegere profitabilă pentru club. Acest contract o propulsează pe Chelsea într-o categorie selectă în ceea ce priveşte veniturile din sponsorizare. Contractul dintre Nike şi Chelsea este de două ori mai mare faţă de suma încasată de Arsenal de la sponsorul Puma şi chiar de trei ori mai mare decât contractul celor de la Manchester City, care colaborează tot cu Nike.

În ceea ce priveşte sponsorizările, este al doilea contract major semnat de Chelsea anul acesta, după cel cu Yokohama Tyres, care va rămâne principalul sponsor al clubului. Formaţia de pe Stamford Bridge încasează, anual, aproximativ 60 de milioane de euro de la firma japoneză.

FC BARCELONA, LA UN PAS DE A SEMNA CEL MAI PROFITABIL CONTRACT DIN ISTORIA FOTBALULUI!

Clubul FC Barcelona este la un pas de a da o lovitură financiară importantă. Catalanii sunt în negocieri avansate cu Nike, producătorul de echipament sportiv, pentru un contract în valoare de 100 de milioane de euro pe an. De fapt, negocierile constau în prelungirea înţelegerii dintre Barcelona şi Nike, iar cele două părţi sunt foarte aproape de a parafa contractul. Noul acord ar urma să fie cel mai important din istoria industriei sportive, Barcelona urmând a primi 100 de milioane de euro pe an, aici fiind incluse şi anumite clauze. În prezent, recordul este deţinut de Manchester United. Contractul dintre gruparea engleză şi Adidas se cifrează la 96 de milioane de euro pe an.

Pentru Barcelona, acest nou contract cu Nike ar reprezenta o gură de oxigen extrem de importantă. Clubul catalan a anunţat că va investi nu mai puţin de 600 de milioane de euro pentru construirea unui nou stadion, ce ar urma să fie gata în 2017.

