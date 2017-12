Nimeni nu a vrut să cumpere energie de la Nuclearelectrica

În contextul în care România exportă excedentul de energie electrică şi a făcut, anul trecut, 170 de milioane de euro din asta, nu ştim cum să interpretăm intenţia Nuclearelectrica (SNN), care a vrut şi ea să vândă ieri, pe bursa de energie OPCOM, energie de 63 milioane euro. Sau ştim şi... nimeni nu a fost interesat. Licitaţia prin care SNN a încercat să vândă promisiunile de producere de energie din acest an a fost anulată din lipsă de interes, deoarece nimeni nu s-a prezentat. Operatorul singurei centrale nuclearelectrice din România a scos la vânzare, pe bursa de energie OPCOM, un pachet de 1,67 milioane MWh de electricitate, echivalentul a 15,8% din producţia companiei estimată pentru acest an. Nuclearelectrica estimează că va produce 10,54 milioane MWh de energie în acest an, în scădere cu 1,3% faţă de nivelul atins în 2013. Pentru pachetul de 1,67 milioane MWh de energie, compania a cerut 285,2 milioane de lei (62,9 milioane de euro). Energia urma să fie livrată în perioada 1 februarie 2014 - 31 decembrie 2015.