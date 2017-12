Înfrângerea de pe terenul lui Dinamo Bucureşti a pus echipa constănţeană CVM Tomis într-o postură delicată. Campioana a terminat turul pe locul al doilea, cu două eşecuri în 11 etape, dar în faţa unor formaţii pe care, aproape sigur, le va întâlni şi în turneele finale decisive pentru titlu. Iar aceste rezultate vor intra în calcul şi când se va stabili clasamentul care va decide noua campioană a ţării! „Sunt neplăcut surprins de calitatea jocului prestat de echipa noastră. Dinamoviştii au fost, probabil, mai motivaţi, cu toate că nu şi-au mai primit salariile de câteva luni. Nu uit nici de înfrângerea cu Montpellier, nici de jocul mai slab din meciul cu Universitatea Cluj”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, care i-a convocat ieri la o şedinţă pe jucători, pe antrenori şi pe cei din conducerea administrativă. „Probabil că echipa nu are încredere în ea! Am discutat toate problemele şi am decis să luăm măsuri, astfel încât oamenii să se simtă mult mai responsabili, pentru că echipa a înregistrat trei înfrângeri în meciuri foarte importante. S-a spus lucrurilor pe nume şi urmează să ne mai întâlnim luni sau marţi pentru a trage concluziile. Vom ţine cont şi de criza economico-financiară din această perioadă”, a mai spus Strutinsky, care a promis că marţi va fi dat publicităţii un comunicat oficial din partea clubului în legătură cu eventualele măsuri luate. „Vom comunica schimbările: jucători, antrenori, conducere administrativă, inclusiv eu. Nimeni nu este de neînlocuit. Mi-aş dori să vină cineva în locul meu şi să facă o treabă mai bună pentru echipa oraşului Constanţa”, a conchis Strutinsky.